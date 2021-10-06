Показ новой коллекции состоялся в Passage Richelieu в Лувре. Это единственный Модный дом, которому разрешено показывать сезонные коллекции в одном из крупнейших музеев мира.

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Креативный директор бренда Николя Жескьер уже традиционно представил свою коллекцию в последнюю Неделю моды. По его словам, вдохновением для создания одежды стало время, которое тесно переплетается с модой.

К 200-летию бренда он мастерски соединил референсы с добавлением неожиданных элементов для создания чего-то необычного.

Место проведения шоу выбрали неслучайно. Известно, что именно здесь основатель марки Луи Виттон встречался с императрицей Евгенией, для которой он эксклюзивно производил чемоданы.

Коллекция сезона весна – лето 2022 контрастировала с современными и устаревшими элементами гардероба. В каждом наряде были представлены элементы будущего и прошлого: юбки в сочетании с современными блузками и блестящие атласные ботинки на шнуровке с открытыми носками. Различные ткани и текстуры в образе делали каждый из них уникальным.

Особое внимание уделено комфортным образам из денима и принту polka dot, который послужил основой для сумок и обуви. Украшали аутфиты моделей головные уборы из бисера и солнцезащитные очки в стиле модерн. Довершали аутфит тканевые и кожаные босоножки с открытым носком. Ключевой в коллекции стала многослойность. Николя Жескьер использовал силуэты и цвета для создания динамичного образа.



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue



Новая коллекция Louis Vuitton весна – лето 2021 / Фото из Vogue