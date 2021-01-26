Для стильных знаменитостей, зима – не повод укутываться в несколько свитеров. Харизматичные модницы щеголяют своими безупречными формами даже в холодное время года. В этом сезоне звезды инстаграма уже примеряли кардиганы, которые расходятся на груди, боди и трикотажные платья с симметричными вырезами на рукавах.

Источник: Glamour

Тренд на вырезы в наряде задал любимец модной публики Симон Порт Жакмюс. Белый пушистый кардиган с асимметричной застежкой из его коллекции сразу стал инстаграм-хитом.

Вам это будет интересно Трендовые модели сумок на зиму, которые идеально дополнят ваш образ – стильные изделия

Впрочем мелкие вырезы в своих коллекциях воплотили также многие другие дизайнеры. Похвастаться прекрасными изделиями, которые удачно стилизуют инстаграм-звезды может австралийский бренд With Jean, французский Marcia и нью-йоркский Rui, платье уже надела Дуа Липа.

Певица удивила всех стильным розовым тотал-луком. За основу звезда взяла миниплатье с множеством вырезов по бокам и спереди, которое эффектно открывают декольте. Образ Дуа дополнила длинными перчатками. Довершила соблазнительный аутфит исполнительница мюлями на каблуке с голографическим эффектом.

А вот немецкая инфлюенсер Леони Ханне создала романтичный образ благодаря горчичному трикотажному платью с вырезами на рукавах. Образ модница дополнила черными туфлями с ремешком и белой сумкой. Особую изюминку такому аутфиту добавляли золотистая цепочка и серьги.

Модные примеры горячего тренда зимы