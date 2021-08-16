Собираем гардероб на сентябрь: 6 стильных образов от знаменитых it-girls

В последние дни лета модницы делятся на два лагеря: одна часть начинает активно носить легкие платья на бретелях, мини-юбки и топы, а другая – начинает активно готовиться к осеннему сезону. Если вы относитесь ко второму типу, советуем вам обратить внимание на 6 стильных образов, которые вам непременно понравятся.

Благодаря многообразию фасонов, принтов, цветов и возможности сочетать одежду в разных стилях и подбирать аутфиты с добавлением различных аксессуаров, осенние комплекты можно составить достаточно оригинально и стильно.

Партнерский материал Реалистичные электрокамины с 2D визуализацией пламени: обзор лучших приборов

При подготовке к осеннему сезону советуем купить свитер, жакет, кардиган, брюки, джинсы и сапоги. Имея базовый набор вещей, вы можете удачно сочетать между собой различные элементы гардероба и создавать интересные аутфиты.

Атласная юбка + свитер

Атласная юбка в осень перекочует из летнего гардероба, поэтому не откладывайте ее до следующего лета. Стилисты советуют сочетать изделие с объемным хлопковым свитером. Вам в нем не будет слишком жарко и замерзнуть во время прогулки вряд ли успеете.



Актуальные образы на осень / Elle

Жакет + джинсы

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокаминыПроизводители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Если жакет с джинсами кажется вам слишком простым сочетанием, то попробуйте заправить его. Прекрасным дополнением станут высокие сапоги-казаки на каблуке, которые уравновесят образ и вытянут силуэт.



Актуальные образы на осень / Elle

Кардиган + брюки

Не бойтесь носить белые брюки осенью, поскольку еще длительный период эта пора радует нас своей солнечной погодой. Сочетайте красивые брюки палаццо с кардиганами в стиле Jacquemus.



Актуальные образы на осень / Elle

Свитер + брюки

Этот классический образ хорош и для ежедневных прогулок, и для похода на работу. Действительно ультрамодным его делают трендовые вьетнамки на платформе. Осенью можете заменить обувь стильными черными лоферами или кроссовками..



Актуальные образы на осень / Elle

Шорты + сапоги

Сочетание шорт и сапог подойдет для вечерних прогулок. Если захотите выйти в таком образе днем, то замените джемпер на рубашку.



Актуальные образы на осень / Elle

Джинсовая куртка + джинсы

Если вы настоящий фанат денима, то в прохладные будни вам подойдет комплект, который выбрала для себя шведская супермодель Эльза Хоск. Главный акцент здесь составляют аксессуары: разбавьте образ бейсболкой, массивными кроссовками и украшениями.



Актуальные образы на осень / Elle