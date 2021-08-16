Собираем гардероб на сентябрь: 6 стильных образов от знаменитых it-girls
Источник:Elle
В последние дни лета модницы делятся на два лагеря: одна часть начинает активно носить легкие платья на бретелях, мини-юбки и топы, а другая – начинает активно готовиться к осеннему сезону. Если вы относитесь ко второму типу, советуем вам обратить внимание на 6 стильных образов, которые вам непременно понравятся.
Благодаря многообразию фасонов, принтов, цветов и возможности сочетать одежду в разных стилях и подбирать аутфиты с добавлением различных аксессуаров, осенние комплекты можно составить достаточно оригинально и стильно.
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При подготовке к осеннему сезону советуем купить свитер, жакет, кардиган, брюки, джинсы и сапоги. Имея базовый набор вещей, вы можете удачно сочетать между собой различные элементы гардероба и создавать интересные аутфиты.
Атласная юбка + свитер
Атласная юбка в осень перекочует из летнего гардероба, поэтому не откладывайте ее до следующего лета. Стилисты советуют сочетать изделие с объемным хлопковым свитером. Вам в нем не будет слишком жарко и замерзнуть во время прогулки вряд ли успеете.
Актуальные образы на осень / Elle
Жакет + джинсы
Если жакет с джинсами кажется вам слишком простым сочетанием, то попробуйте заправить его. Прекрасным дополнением станут высокие сапоги-казаки на каблуке, которые уравновесят образ и вытянут силуэт.
Актуальные образы на осень / Elle
Кардиган + брюки
Не бойтесь носить белые брюки осенью, поскольку еще длительный период эта пора радует нас своей солнечной погодой. Сочетайте красивые брюки палаццо с кардиганами в стиле Jacquemus.
Актуальные образы на осень / Elle
Свитер + брюки
Этот классический образ хорош и для ежедневных прогулок, и для похода на работу. Действительно ультрамодным его делают трендовые вьетнамки на платформе. Осенью можете заменить обувь стильными черными лоферами или кроссовками..
Актуальные образы на осень / Elle
Шорты + сапоги
Сочетание шорт и сапог подойдет для вечерних прогулок. Если захотите выйти в таком образе днем, то замените джемпер на рубашку.
Актуальные образы на осень / Elle
Джинсовая куртка + джинсы
Если вы настоящий фанат денима, то в прохладные будни вам подойдет комплект, который выбрала для себя шведская супермодель Эльза Хоск. Главный акцент здесь составляют аксессуары: разбавьте образ бейсболкой, массивными кроссовками и украшениями.
Актуальные образы на осень / Elle