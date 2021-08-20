Снежана Онопко, Алла Костромичева и Наталья Гоций: украинские модели, покорившие мир

Вместе со становлением независимости в Украине начала активно развиваться fashion-индустрия. С открытием первых Недель моды в Киеве популярность приобрела профессия модели. Все девушки в юном возрасте мечтали про подиум и славу, и только избранные своим титаническим трудом и волей к победе смогли покорить сердца не только отечественных дизайнеров, но и весь мир.

Украинские модели становились участницами многих показов на подиумах Нью-Йорка, Парижа, Лондона и Милана, попали на показы самых топовых брендов, снимались для обложек самых известных глянцев и сотрудничали с выдающимися фотографами.

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Ни для кого не секрет, что моделинг – очень трудная профессия. Чтобы покорить мировые подиумы, надо выдержать бешеный темп жизни и приложить много усилий. Для нас мир моды – это лишь красивая картинка, однако, чтобы достичь невиданных высот, каждая из моделей выкладывается на максимум.

Накануне 30-летия Независимости Украины Fashion 24 вспоминает самых известных украинских моделей, которые становились музами для именитых дизайнеров и открывали показы лучших люксовых брендов.

Снежана Онопко

Снежана Онопко – самая известная украинская модель, прославившаяся на весь мир. Своим пылом к работе и трудом Снежана сделала все для того, чтобы на пике своей карьеры попасть в десятку самых успешных моделей мира.

Ее путь в модельный бизнес начался в донецком агентстве "La Mode comme la Vie". После окончания средней школы она переехала в Киев, где ее представляло агентство "Метрополитен-премьер". В юном возрасте Снежана полетела в Японию покорять модные подиумы.

Вернувшись в Украину, девушка решила покинуть моделинг, впрочем, представитель модного агентства уговорил ее поехать в Нью-Йорк. Именно там начался ее путь к успеху.

С 2005 года Снежана дефилировала на таких показах, как Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara. Модель неоднократно украшала обложки известных изданий – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Elle.

Снежана Онопко на съемках / Фото из инстаграма модели

В свои 18 лет Снежана Онопко приобрела автомобиль премиум-класса Bentley. Модель позволила себе также приобрести автомобиль Rolls-Royce. Впоследствии супермодель заработала на целый автопарк. За один выход на подиум супермодель получала десятки тысяч долларов, а за серьезные рекламные контракты – сотни тысяч.

Голубые глаза, темно-русые волосы, очень тонкая фигура – такой ее принял мир высокой моды и полюбил навсегда. Сейчас о Снежане знают все, кто интересуется fashion-индустрией. После феерической 10-летней карьеры Онопко покинула модельную карьеру, впрочем, иногда соглашается сниматься в кампейнах.

Снежана Онопко в рекламном кампейне Руслана Багинского / Фото Vogue

Алла Костромичева

Алла Костромичева начала свою карьеру в довольно позднем возрасте, однако это не помешало ей подняться на вершину модного Олимпа. Будущая модель родилась в Севастополе, а после школы получила образование инженера медицинской электроники.

Еще когда Алла была студенткой, получала приглашение от модных скаутов. На втором курсе девушка решила попробовать свои силы и подписала контракт с одним из лучших агентств Милана, а спустя 2 года отправилась в Париж, чтобы сотрудничать с брендом Givanchy.

Высокий рост, худоба и красота украинки пленили многих мировых дизайнеров. Она принимала участие в таких показах, как Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein. Знаменитость неоднократно рассказывала, что была музой выдающегося британского модельера Александра Макквина и по его просьбе открывала показ. Ее личный рекорд составляет 86 дефиле в месяц.

Алла Костромичева – известная украинская модель / Фото из инстаграма модели

Алла Костромичева неоднократно украшала обложки глянцев Vogue, L'Officiel, Harper's Bazaar, Elle и многих других. В 2013 году Алла открыла собственное модельное агентство KModels". В 2014 году модель стала ведущей реалити-шоу "Топ-модель по-украински", который сразу же увенчался успехом. Каждый год Алла прилетает в Украину участвовать в съемках.

Кроме этого, 35-летняя знаменитость активно участвует в показах. В 2020 году Алла Костромичева дефилировала в Нью-Йорке в украинском наряде от дизайнера Светланы Бевзы.

Алла Костромичева на показе Bevza в Нью-Йорке / Фото Elle

Алина Байкова

Украинская модель Алина Байкова родилась в Кропивницком. В одном из своих интервью девушка рассказывала, что пошла работать официанткой из-за трудной ситуации в семье. В кафе, в котором работала будущая звезда мировых подиумов, она вытащила счастливый билет. Владелица заведения имела собственное модельное агентство, поэтому увидела в юной Алине потенциал.

Девушка подалась в модельную школу, а уже через несколько месяцев уехала в Китай, а затем во Францию. В Париже Алина работала с такими брендами, как Hermès и Zuhair Murad, в Милане – с Calvin Klein и Armani. С 2011 года модель участвовала в показах моды по всему миру: Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж и др.

Алина Байкова покорила мировые подиумы / Фото из инстаграма модели

В 2020 году 32-летняя знаменитость попала в книгу Ukrainian Women in Vogue, посвященную героиням, которые меняют мир здесь и сейчас, и оставляют свой след в истории.

Украинка Алина Байкова живет в Нью-Йорке / Фото из инстаграма модели

Элла Кандыба

Украинская модель Элла Кандыба начала дефилировать на показе Chanel в 17 лет. После первого удачного старта юная модель успешно появлялась на показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Ellie Saab, Moschino, Roberto Cavalli, Mulberry, Jil Sander, Yves Saint Laurent.

Элла Кандыба впервые вышла на подиум Chanel / Фото Buro 24/7

После почти 10-летней карьеры модель миланского агентства Next, которая объездила весь мир, решила посвятить время личной жизни. По словам модели, она "отходила" немало сезонов, поэтому для нее семья занимает более важное место.

Элла не завершила модельную карьеру навсегда. Она активно участвует в рекламных съемках и фотосессиях.

Элла Кандыба проработала 10 лет моделью / Фото из инстаграма модели

Элла Кандыба проработала 10 лет моделью / Фото из инстаграма Эллы

Ирина Кравченко

Украинка Ирина Кравченко является одной из самых востребованных моделей на каждой неделе моды. После получения образования рыжеволосая девушка начала работать учителем рисования в школе. Начать модельную карьеру ей посоветовала подруга, работавшая фотографом. Снимки девушки попали в киевское агентство, а впоследствии – и в нью-йоркское. В 23 года Ирина Кравченко попала в модельный бизнес.

Ирина Кравченко – одна из самых известных моделей Украины / Фото Harper's Bazaar

Модель может похвастаться сотней показов на Неделе моды в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. У нее огромное количество профессиональных фотосессий у топовых fashion-фотографов, рекламные кампании премиум-брендов и выгодные сотрудничества с Домами моды.

Ирина Кравченко – одна из самых известных моделей Украины / Фото Harper's Bazaar

Ирина Кравченко – одна из самых известных моделей Украины / Фото Elle

Наталья Гоций

Карьеру модели Наталья Гоций начала внезапно. Однажды она с подругой пришла на конкурс красоты поддержать подругу, но в итоге стала ее конкуренткой. Организаторы пригласили девушку принять участие, и несмотря на то, что ей не удалось одержать победу, Гоций таки смогла показать себя модельному обществу.

Девушка одержала абсолютную победу на престижном конкурсе Ford Models Supermodel of the World. После этого начались съемки для таких известных глянцев, как Elle, Vogue, Fashion Magazine, Marie Claire, Numero. Украинка стала лицом духов "Baby Doll" от бренда Yves Saint Laurent и "212" компании Carolina Herrera.

Наталья Гоций дефилировала в люксовом бренде / Фото из инстаграма модели

Модель уже несколько лет не дефилирует на подиумах, впрочем, в ее активе участие в показах именитых брендов: Dior, Gucci, Valentino, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Valentino. Модель также сотрудничала с бельевым брендом Victoria's Secret.

Наталья Гоций в рекламной фотосессии / Фото из инстаграма модели

Арина Любителева

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу "Супермодель по-украински" Арина Любителева покорила мировые подиумы моды. Она дошла до тройки финалистов, однако не смогла победить в шоу, однако выиграла вне проектом гораздо больше.

Арина Любителева покорила мировые подиумы моды / Фото из инстаграма модели

После завершения модельного шоу девушка работала моделью в Киеве, а затем отправилась в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Гонконг и Милана. В Украине Арина является часто приглашенной моделью на показах Лилии Пустовит, Светланы Бевзы, Lake studio, Flow, AMG, Андре Тана, Ольги Навроцкой и Кати Сильченко.

Арина Любителева покорила мировые подиумы моды / Фото с L'Officiel

Алина участвовала в показах Philipp Plein, Stella McCartny и снялась для обложки Harper's Bazar Hong Kong. Ради кадра "поезд до Мачу-Пикчу" выпускница шоу "Супермодель по-украински 2" отправилась в секретный город древних инков на территорию Перу. Сейчас на счету Алины множество рекламных проектов, фотосессий и показов ведущих дизайнеров.

Арина Любителева покорила мировые подиумы моды / Фото Harper's Bazaar