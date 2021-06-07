Смелое боди и прозрачный костюм: Надя Дорофеева показала горячие образы на сольном концерте

В субботу, 5 июня, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева дала первый сольный концерт. Для появления перед большой публикой она выбрала сразу два крайне смелых образа: боди с латексной вставкой и прозрачный костюм.

Сначала Надя Дорофеева, которая теперь известна как DOROFEEVA, вышла на сцену в черном боди под шею. Его артистка довершила асимметричным латексным нарядом, который прикрывал только одну ногу, эпатажными сетчатыми рукавами и колготами.

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Она подобрала не менее дерзкую обувь – массивные черные сапоги на шнуровке, ведь с недавних пор отказалась от каблуков. Волосы Надя Дорофеева распустила и уложила в объемную прическу. Стилисты сделали звезде макияж со стрелками и нюдовой помадой и подобрали к образу смелые аксессуары – массивные серьги в форме ключей.



Надя Дорофеева в смелом боди / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в смелом боди / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в смелом боди / Фото из инстаграма певицы

Второй концертный образ певицы был еще смелее. Она надела полностью прозрачный костюм синего оттенка, который просвечивался до белья.

Аутфит состоял из облегающих брюк, топа и блестящей укороченной куртки с разрезами. Добавим, что сексуальный наряд отнюдь не ограничивал движения Нади Дорофеевой, которая сумела засветить фантастические формы.



Надя Дорофеева в прозрачном костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в прозрачном костюме / Фото из инстаграма певицы