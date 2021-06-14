Слайдеры – актуальная обувь этого лета: какие изделия представили дизайнеры

Традиционная пляжная обувь стала главным обувным трендом этого сезона. Дизайнеры советуют обратить особое внимание на слайдеры, которые комфортом не уступают сандалиям или вьетнамкам.

2020 год стал переломным в модной индустрии. Элементы гардероба, которые ранее считались исключительно домашними, модницы стали носить в городе и охотно попадали в объективы стритстайл-фотографов.

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К примеру, вьетнамки раньше брали для отдыха на море, биркенштоки были домашней обувью, а кроксы в основном носили пенсионеры и дети. Сейчас эту обувь любят все фешионисты, которые объединяют ее с брючными костюмами и нежными платьями.

Этим летом обратите внимание на слайдеры, которые в народе называют шлепанцами. Именно они в коллекциях брендов весна-лето 2021 заняли видное место. Кожаные модели станут отличным дополнением к деловому гардеробу, а плюшевые слайдеры будут напоминать вам о домашнем уюте.

Бренд Valentino представил кожаную модель с фигурной лепкой, которая напоминает лепестки роз. Более лаконичную модель представили на моделях Salvatore Ferragamo, украсив карамельные слайдеры небольшими устойчивыми каблуками.



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue

Victoria/Tomas на лето советуют приобрести модель на массивной подошве, а Gabriela Hearst – на пробковой.



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue

Rosetta Getty предлагают сочетать плетеную обувь с элегантным брючным костюмом, Balenciaga миксуют меховые слайдеры с платьем рубашечного покроя, а Celine украшают утилитарный образ плюшевыми нежно-розовыми тапочками.



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue



Слайдеры – стильная летняя обувь / Vogue