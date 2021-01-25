В понедельник, 25 января, украинская певица Татьяна Либерман (настоящее имя и фамилия) празднует день рождения. Исполнительнице исполняется 36 лет. Fashion 24 решил рассказать, сколько стоят невероятные наряды артистки, которым она покоряет украинских зрителей и фанатов.

Источник: 24 канал

Гардеробу самой эффектной знаменитости украинского шоу-бизнеса может позавидовать любая модница.

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Тина Кароль часто примеряет роскошные платья с пикантными разрезами, покоряя публику своими непревзойденными образами. Популярная украинская исполнительница любит надевать эффектные платья, которые несколько дней обсуждают не только в сети, но и ее 2-миллионная аудитория в инстаграме.

Соблазнительные фото певицы быстро разлетаются по сети, поэтому артистка все больше экспериментирует с образами, примеряет различные наряды и перевоплощается. Тина Кароль умеет в любом наряде подчеркнуть прелести своего роскошного тела, похвастаться сексуальностью и привлекательностью.

Тина Кароль не только показывает свои наряды на сцене во время концертов, но и на телевидении. Знаменитость является ведущей шоу "Танцы со звездами" и тренером "Голоса страны". В гардеробе певицы представлены платья не только отечественных дизайнеров, но и зарубежных, впрочем все они стоят не мало.

Эффектная блондинка любит роскошно выглядеть, поэтому каждый ее образ обходится ей в немалую сумму. Сколько стоят платья знаменитой украинской певицы – смотрите в материале.

Сколько стоят платья Тины Кароль

Поп-дива украинского шоу-бизнеса приобрела голубое платье с пикантной зоной декольте и шифоновыми рукавами из коллекции Dolce & Gabbana. Облегающий соблазнительный силуэт декорирован шнуровкой, которая проходит через все платье спереди. Выглядит такой образ очень эффектно. На сайтах бренд-селлеров стоимость такого платья составляет 3 645 долларов (102 тысячи гривен).

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

После победы в номинации "Баллада года" за дуэт с Юлией Саниной из The Hardkiss, исполнительница надела привлекательный наряд. Она предстала в наряде total black: кроптопе с длинными рукавами и юбке длины макси со шнуровкой. Стоит изделие от Christopher Erber 990 долларов (27 тысяч гривен).

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Стоит отметить, что самым любимым дизайнером платьев Тины Кароль является грузинский модельер David Koma. Именно в его произведениях можно увидеть звезду чаще всего. Знаменитость надела роскошное вечернее платье черного цвета на бретельках, главная особенность которого – необычный декор из зеркальных вставок, которые переливаются под светом софитов. Стоит такой наряд 5800 долларов (162 тысячи гривен).

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Перед зрителями Тина появилась в нежно-сиреневом платье David Koma. Платье декорировано воздушными рукавами-воланами. Бандажное платье выгодно облегало подтянутые формы певицы, а полоски визуально удлинили ее фигуру и сделали стройнее. Цена такого красивого платья – 1270 долларов (35 560 гривен).

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Исполнительница любит подчеркивать свои безупречные формы экстравагантными платьями. Облегающее полосатое платье от DION LEE с вырезом на животе и серебристым бюстгальтером, который отлично подчеркнул ее сексуальное декольте стоит 690 долларов (19 320 гривен).

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Уже в этом году на презентацию коллекционного издания книги "Ukrainian Women in Vogue", где Кароль украсила обложку, она в очередной раз предстала в образе от David Koma в черно-розовых тонах с элегантным декольте и шифоновой вставкой на животе. Примерная стоимость платья составляет 37 тысяч гривен.

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Для 8 эфира шоу "Танцы со звездами" звезда подобрала голливудский образ. Тина Кароль блистала на паркете в платье от французского модельера Александра Вотье. Платье соблазнительно облегало безупречную фигуру Тины Кароль, а стразы, которыми расшито платье, делали образ блестящим. Платье из новой коллекции стоит 200 тысяч гривен.

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

А вот среди невероятно стильных образов в шоу "Голос країни" сложно было обойти вниманием роскошное платье Тины Кароль от David Кома стоимостью 36 тысяч гривен. Нюдовое платье в пайетках с глубоким декольте на тоненьких бретельках выгодно подчеркнуло сексуальные формы певицы.

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Одно из самых дорогих платьев Тина Кароль надела для "Вечера премьер" с Екатериной Осадчей от бренда Kristian Aadnevik. Исполнительница дополнила платье босоножками на высоком каблуке и серьгами от Balenciaga. Обошлось ей такое платье в 340 тысяч гривен.

Сколько стоят роскошные платья певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль