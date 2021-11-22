Скандинавская мода: какой верхней одеждой дополняют свои образы модницы

Скандинавский стиль мы привыкли ассоциировать с минималистичной эстетикой и сдержанной цветовой палитрой, впрочем, сейчас модницы начали активнее добавлять в образы цвета и формы.

Все чаще на улицах Стокгольма и Копенгагена встречаются модницы в платьях цвета фуксии с невесомыми рукавами, разноцветных свитерах и кожаных брюках и пальто со сложными принтами.

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Верхняя одежда у скандинавских девушек играет важную роль, особенно в осенне-зимнем гардеробе. Каким пальто, дубленкам и пуховикам отдают предпочтение модные девушки – читайте далее.

Перниль Тейсбек

Датская инфлюенсер на своем примере показывает, как применять скандинавский стиль в повседневной жизни. Она умело сочетает последние тренды с базовой верхней одеждой. Молочное длинное пальто Перниль дополняет белыми сапогами на массивной подошве, а вот мини дубленку карамельного оттенка девушка сочетает с трикотажным платьем.



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Эмили Синдлев

Звезда стритстайла Эмили Синдлев обожает яркие цвета. Она умеет вписать самые эксцентричные вещи в повседневный гардероб и имеет в них гармоничный вид. Велюровый черный пуховик Эмили прекрасно комбинирует с ботинками на шнуровках, а оранжевое пальто оверсайз с широкими голубыми джинсами.



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Тина Андреа

Модница из Осло Тина Андреа разнообразила свой гардероб самой трендовой верхней одеждой этого сезона. В ее арсенале стильных аутфитов можно заметить коричневую кудрявую шубу, которую она носит с кожаными штанами, а стильное стеганое пальто надевает под молочные сапоги на каблуке.



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Каролин Бломст

Instagram-аккаунт Каролин Бломст переполнен огромным разнообразием верхней одежды на любой вкус – от дубленок-авиаторов до элегантных пальто. Модница из Швеции клетчатое пальто сочетает с бретонкой, а черный пуховик – с головным убором балаклавой.

Черное элегантное пальто Каролин дополняет не только черной бейсболкой, но и удачно освежает благодаря молочным ботинкам.



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров



Актуальные аутфиты скандинавских модниц / Фото из инстаграма инфлюенсеров