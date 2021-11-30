Шведская модница Эльза Хоск надела самое модное платье в цветочный принт
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Шведская манекенщица Эльза Хоск прилетела на несколько дней домой в Швецию, а затем отправилась в Лондон на модную церемонию British Fashion Awards. Там она показала безупречный образ в пышном платье.
Вечером, 29 ноября, в концертном зале Royal Albert Hall состоялась церемония вручения наград лучшим представителям модной индустрии. На это светское событие прилетела и шведская модель Эльза Хоск, которая уже долгий период живет с мужем и ребенком в США.
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После рождения дочери Тууликки блондинка все свободное время проводила с ребенком, но не забывала о своих поклонниках. Почти ежедневно она демонстрировала в своем блоге модные образы. С тех пор как девочка подросла, Эльза начала чаще совершать светские выходы. Она уже посетила довольно много мероприятий, впрочем, в Лондоне показала самый лучший look за последнее время.
Образ Эльзы Хоск
31-летняя знаменитость надела пышное платье от Richard Quinn. Платье-бюстье черного атласного цвета было усеяно бутонами красных и розовых роз. По бокам изделие было украшено глубокими разрезами и большим шлейфом.
Эффектный образ Эльза дополнила яркими красными перчатками. Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала насыщенный макияж. Модель подчеркнула голубые глаза черными стрелками, а пухлые губы накрасила коричневой помадой.
Роскошный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели
Роскошный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели
Роскошный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели