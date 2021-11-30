Вечером, 29 ноября, в концертном зале Royal Albert Hall состоялась церемония вручения наград лучшим представителям модной индустрии. На это светское событие прилетела и шведская модель Эльза Хоск, которая уже долгий период живет с мужем и ребенком в США.

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После рождения дочери Тууликки блондинка все свободное время проводила с ребенком, но не забывала о своих поклонниках. Почти ежедневно она демонстрировала в своем блоге модные образы. С тех пор как девочка подросла, Эльза начала чаще совершать светские выходы. Она уже посетила довольно много мероприятий, впрочем, в Лондоне показала самый лучший look за последнее время.

Образ Эльзы Хоск

31-летняя знаменитость надела пышное платье от Richard Quinn. Платье-бюстье черного атласного цвета было усеяно бутонами красных и розовых роз. По бокам изделие было украшено глубокими разрезами и большим шлейфом.

Эффектный образ Эльза дополнила яркими красными перчатками. Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала насыщенный макияж. Модель подчеркнула голубые глаза черными стрелками, а пухлые губы накрасила коричневой помадой.



Роскошный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Роскошный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Роскошный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели