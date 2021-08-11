Бывший "ангел" Viсtoria's Secret хорошо разбирается в трендах и поэтому часто демонстрирует их своей публике, примеряя разные интересные образы. Красавица показала почти 7-миллионной аудитории актуальный образ, который может примерить каждая модница.

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Новый образ Эльзы Госк

Популярная манекенщица сделала несколько кадров в подземном паркинге для автомобилей. Свой выход она совершила в белоснежной обтягивающей майке, которую дополнила нюдовой рубашкой. Образ Эльза дополнила светло-кофейными широкими брюками и черным ремнем от Acne Studios.

Звезда соединила наряды с черными сланцами. Стильный аутфит удачно дополняла бежевая сумка с монограммой и коричневой ручкой Ava Triomphe от Celine. Красивый look знаменитость завершила винтажными солнцезащитными очками с круглой оправой 1980-х годов от бренда Saint Laurent.

Поклонники с нетерпением ждут новых нарядов блондинки, поэтому прокомментировали, что ее новый образ, как всегда, очарователен и безупречно продуман.

"Прекрасная. Люблю тебя";

"Этот образ идеален";

"Потрясающая";

"Какая ты крутая! Люблю твой взгляд";

"Эльза, ты шикарно выглядишь".



Красивый аутфит Эльзы Госк / Фото из инстаграма



Красивый аутфит Эльзы Госк / Фото из инстаграма