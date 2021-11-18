Шубы в шахматный принт – горячий тренд зимы: стильные образы инфлюенсеров

В 2021 году после выхода сериала "Ферзевый гамбит" с Аней Тейлор-Джой, сыгравшей восхождение гениальной шахматистки, инфлюенсеры начали присматриваться к шахматному принту. Если Белла Хадид начала появляться в объективах папарацци в кардиганах, то звезды стритстайла сделали ставку на шубу. Не все осмелились на такую эффектную верхнюю одежду. Впрочем этой зимой такая шуба снова будет в тренде.

Шуба из искусственного меха – неотъемлемая вещь в зимнем гардеробе. Такие шубы заполонили не только сердца многих трендсеттеров, но и их инстаграммы. Шуба не только является стильной верхней одеждой, но и прекрасно выполняет свою функцию в холодное время года.

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Хит зимы – шуба с шахматным принтом

В моде остаются шубы классических цветов – белого, молочного, коричневого и черного цвета. Фильм "Ферзевый гамбит", или "Ход королевы" о талантливой шахматистке Бет Хармон настолько поразил зрителей во всем мире, что это небольшая лента увеличила спрос на шахматы. Безусловно, сериал стримингового сервиса Netflix повлиял на моду, которая особенно чувствительна к любым изменениям.

Еще до ажиотажа на этот принт, дизайнеры презентовали на показ коллекции с элементами гардероба в шахматный принт. Stand Studio, Erdem, Palm Angels, Preen by Thornton Bregazzi и другие бренды предложили немало эффектных вещей, но по-настоящему сильно полюбились модницам исключительно шубы в очень смелом, но чрезвычайно стильном принте.

Этой зимой тренд на такие шубы лишь увеличится, поэтому обращайте внимание на черно-белую классику, или бежево-коричневую альтернативу. Шубы удачно сочетаются со штанами, джинсами, сапогами и даже кроссовками.



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest



Шубы в шахматный принт – тренд зимы / Фото з Pinterest