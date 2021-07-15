Каннский кинофестиваль ежедневно привлекает внимание СМИ к красным дорожкам, на которых появляются знаменитости из индустрии кино, модели, инфлюенсеры. Среди всех образов главные мировые СМИ выделяют лучший аутфит, который затмевает всех фотографов. На этот раз первенство забирает актриса Шэрон Стоун.

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14 июля в Каннах состоялась премьера фильма режиссера Ильдико Эньеди "История моей жизни". Именно на этот показ пожаловала Шэрон Стоун. Ее появление привлекло внимание журналистов и прессы, поскольку актриса 7 лет не была гостьей на Французской Ривьере.

63-летняя актриса стала настоящей сенсацией вечера из-за своего роскошного образа в королевском платье. Для такого важного события она выбрала шифоновое платье голубого цвета с длинным шлейфом усыпанное многими цветными бутонами цветов.

Роскошный образ Шэрон Стоун довершили массивные украшения от Chopard. Она надела серьги и кольцо с бриллиантами. На лице визажисты сделали артистке макияж smokey eyes, а губы накрасили розовой помадой. Шэрон Стоун сделала дерзкую прическу, которая добавила ее аутфиту очаровательной небрежности.



Волшебный образ Шэрон Стоун / Getty Images



Волшебный образ Шэрон Стоун / Getty Images