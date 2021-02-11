Стилисты отмечают, что джинсы и брюки skini уже отслужили свое, поэтому сейчас стоит обратить внимание на широкие и мешковатые штаны, будто из мужского гардероба.

Для девушек, которые привыкли к узкому крою брюк, широкие штаны – это что-то немного неизвестное. Им сложно перейти на такой расслабленный силуэт, кроме этого еще надо хорошо знать с чем их сочетать.

Читайте также Цветочный принт – новый тренд, который уже начинают носить модницы

Верхняя и нижняя часть образа должны находиться в балансе. К примеру, чрезмерно объемный верх в паре с широкими брюками может вас заземлить и сделать фигуру визуально тяжелой.

Если вы оденете рубашку-оверсайз или джемпер к мешковатым штанам, то лучше этот элемент гардероба заправить в штаны. Таким образом, вы сделаете талию более узкой и визуально удлините ноги.



Примеры стилизирования широких брюк / Фото из инстаграма

Брючный костюм – всегда хорошая идея для микширования образов. Если грамотно и вовремя менять обувь и аксессуары. Костюмы-двойки с широкими брюками сейчас особенно ценятся. Представители модной индустрии советуют выбирать жакеты двух категорий: либо объемные, будто с мужского плеча, либо приталенные.



Примеры стилизирования широких брюк / Фото из инстаграма

Чтобы понять, что вам больше подходит – отталкивайтесь от особенностей своей фигуры. Приятный бонус брючного костюма – его можно носить как целостно, так и отдельно, создав различные образы с брюками и с жакетом.



Примеры стилизирования широких брюк / Фото из инстаграма

Стилисты также предлагают брюки сочетать с вещами в бельевом стиле: топы на тонких бретелях и бра подчеркнут тонкую талию и отлично сработают на контрасте с маскулинной и объемной вещью.



Примеры стилизирования широких брюк / Фото из инстаграма

Не списывайте со счетов базовые футболки и майки, чем они будут проще, тем будет лучше. Главные фешионисты мира на своих примерах показывают удачные сочетания брюк с отдельными элементами гардероба, которые вы можете принять во внимание и обратиться к их аутфитам, чтобы вдохновиться на создание своего образа.



Примеры стилизирования широких брюк / Фото из инстаграма



Примеры стилизирования широких брюк / Фото из инстаграма