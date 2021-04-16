Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс часто щеголяет трендовыми образами. На этот раз она показала, с чем можно носить широкие бежевые брюки, что станут украшением весеннего гардероба.

Новый образ американской модели Жасмин Тукс стоит запомнить, ведь его может повторить каждая. "Ангел" Victoria's Secret хорошо разбирается в трендах, а потому всегда покоряет публику изысканными аутфитами.

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Образ Жасмин Тукс

Модель сфотографировалась перед большим зеркалом в одной из комнат своего дома. Она предстала перед камерой в светло-серой лаконичной кофточке и широких бежевых брючных штанах. Звезды неоднократно доказывают, что такая модель брюк будет отличной инвестицией в весенний гардероб. Важно выбирать не обжатые, а широкие фасоны, они еще долго будут оставаться в моде.

Такой наряд знаменитость соединила с темными туфлями с принтом и острым носком на невысоком каблуке. Стильный look Жасмин Тукс дополнила массивными серьгами, золотой цепочкой на шее и роскошной сумкой от итальянского дома моды Bottega Veneta, стала главным компонентом образа.

Темные волосы "ангел" собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах. Такой аутфит прекрасно подойдет для повседневного выхода или весенней прогулки.

Жасмин Тукс / Фото з інстаграму Жасмин Тукс