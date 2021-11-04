Организаторы шоу пригласили стать ведущей мероприятия супермодель Ирину Шейк. За вечер она примерила несколько элегантных платьев, которые создал для нее близкий друг, креативный директор бренда Burberry Риккардо Тиши.

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Знаменитость позировала перед камерой в черном кожаном платье длины миди и в блестящем платье на длинный рукав, которые дополнила золотыми туфлями. Красотка примерила стильный бежевый костюм, который надела под телесную водолазку.

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С каждым годом Доха рискует стать новым местом силы для светских лиц со всего мира. Красной дорожке могли бы позавидовать любые голливудские вечеринки. Для феерического шоу в арабской стране звезды готовят особые пышные платья, которые идеально вписываются в антураж восточной эстетики.

Пьерпаоло Пиччоли и Джиллиан Андерсон поразили красную дорожку своими роскошными образами. Креативный директор Valentino примерил белую кандуру, которую дополнил черным жакетом. Актриса красовалась в бежевом платье, усеянном красными и розовыми цветами.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Бразильская супермодель Адриана Лима надела роскошное черное платье украшенное камнями в зоне декольте.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Французская модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки примерила розовый наряд со шлейфом на длинный рукав, с огромным стоячим воротником, который служил как накидка на голову.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Канадская манекенщица Коко Роша красовалась в фантастическом белоснежном платье с рукавами-перьями от бренда GEORGES CHAKRA.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

73-летняя Мэй Маск также выбрала белый образ, состоявший из облегающих лосин, рубашки и длинной тюлевой накидки.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Актриса Катрин Денев надела черное велюровое платье, минималистичные лодочки на маленьких каблуках и довершила образ сатиновым клатчем оттенка морской волны.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо примерила платье-халат черного цвета с цветными вставками в виде перышек.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Модель Наоми Кэмпбелл выбрала длинную молочную тунику, которую соединила с белыми брюками и металлизированными босоножками.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images

Немецкая инфлюенсер Леони Ханне, как всегда, поразила своим выходом на красную дорожку в кутюрном платье сиреневого оттенка с накидкой, которую сшил для нее бренд TONY WARD.



Знаменитости на красной дорожке Fashion Trust Arabia / Фото из Getty Images