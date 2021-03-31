Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик снялась в стильной фотосессии, где покорила безупречным образом. Такой look прекрасно подойдет для весенних прогулок и светских выходов.

Телеведущая Лилия Ребрик уверенно диктует тренды украинским модницам и каждый раз поражает поклонниц своими образами. На этот раз знаменитость продемонстрировала интересное сочетание различных типов одежды.

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Трендовый образ Лилии Ребрик

Недавно телезвезда решила сняться в красивой фотосессии, поэтому решила поделиться снимками с поклонниками. Лилия Ребрик позировала перед камерой в шелковом платье горчичного цвета бельевого стиля длины миди.

Чтобы подчеркнуть хрупкую фигуру, актриса надела сверху светлый шерстяной свитер, который стал удачным дополнением образа. Лилия Ребрик соединила наряд с замшевыми туфлями с острым носком в тон.

Звезда также украсила уши массивными серьгами-подвесками. Белокурые волосы она распустила и уложила пышными локонами, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза золотистыми тенями, а губы накрасила бежевым блеском.



Лилия Ребрик / Фото с инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик / Фото с инстаграма Лилии Ребрик