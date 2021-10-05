Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara фото из новой коллекции

Дочь популярной актрисы Джейн Биркин и ее бойфренда Сержа Генсбура выпустила совместную коллекцию одежды с брендом Zara. Актриса и икона стиля Шарлотта Генсбур создала базовый гардероб.

Совместную коллекцию Шарлотта Генсбур воплотила в реальность вместе со своей подругой Мартой Ортегой – наследницей бренда.

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В коллекцию вошли широкие и узкие джинсы, джинсовая куртка, свитер, лонгслив, рубашка, футболка, майка и черное нижнее белье. Среди аксессуаров Шарлотта представила мягкий кожаный рюкзак и пару ботинок с круглым носком.

"Я всегда хотела создать коллекцию из тех вещей, которые ношу каждый день", – отметила знаменитость. Именно поэтому особый акцент в линейке сделан на джинсы – главный предмет одежды в гардеробе.

Известно, что наряд появится на сайте уже 7 октября, цены на одежду пока тоже никто не отмечал.

Я не хочу тратить на подбор одежды более 10 минут утром. У меня дети в возрасте от 10 до 24 лет, и я всегда ползала за ними на коленях. Мне нравится так жить. Я не могу носить в своем образе жизни каблуки или юбки, потому что эта коллекция стала по-настоящему идеально для меня

– отметила Генсбур.

Актриса также отметила, что если их сотрудничество с Zara окажется удачным, она подумает над выпуском коллекции для Zara Kids.



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма



Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara / Фото из инстаграма