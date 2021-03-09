Весной хочется привлечь в свои гардеробы интересные и яркие принты и добавить яркой палитры. В весенне-летней коллекции дизайнеров преобладают 5 принтов, которые будут особенно актуальными в теплое время года.

Классические и фантазийные принты – прерогатива весенне-летнего сезона.

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Дизайнеры представили в своих коллекциях и классический принт в полоски, и видоизменение принта тай-дай и даже принт изображение в виде репродукций картин. Трендовые принты уже активно сочетают в своих аутфитах знаменитости.

Пестрые полоски

С помощью одежды дизайнеры решили добавить в жизнь яркие краски. Пестрые полоски – это один из трендов этого сезона.

Летом такой принт хорошо приживется на футболках, топах, лонгсливах и платьях. Вещи окрашенные в такой принт лучше сочетать с базовыми предметами гардероба – джинсами, штанами или черной курткой-кожанкой.



Трендовые принты весенне-летнего сезона

Акварель

Популярный тай-дай в этом сезоне трансформируется в акварельный принт. От принта тай-дай его отличают более пастельные оттенки и размытые контуры.

Лонгслив акварельного принта уже примерила немецкая звезда стритстайла Леони Ханне в паре с юбкой и кислотными туфлями-лодочками.



Трендовые принты весенне-летнего сезона

Шахматы

Интерес к шахматному принту дизайнеров совпал с популярностью сериала "Ход королевы". Модных инфлюенсеров уже захватила страсть к шахматному принту, поэтому некоторые фэшионисты еще в конце зимы примеряли на себе шубы в шахматный принт.

Холодной весной одевайте свитер в шахматную клетку, как Хейли Бибер. В летнее время стильно будут смотреться костюмы в едином стиле, которые будут состоять из брюк и рубашки или из юбки и топа.



Трендовые принты весенне-летнего сезона

Большие цветы

В весенне-летнем сезоне стоит присмотреться к крупным цветочным принтам в стиле 1980-х. Такой мотив отлично сочетается и с модными рукавами-буфами. На этот узор всегда можно положиться, если не хочется вникать в тонкости актуальных трендов.



Трендовые принты весенне-летнего сезона

Принты-изображения

Принты в виде репродукций картин или других изображений – один из необычных трендов этого сезона. Если раньше такие принты использовались на худи, то сейчас уже дизайнеры применяют их на своих платьях. Особенно эффектно выглядит такой принт на тонких и полупрозрачных тканях.



Трендовые принты весенне-летнего сезона