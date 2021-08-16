Сеть взрывает мокрое платье Беллы Хадид: потрясающее фото

Супермодель Белла Хадид любит эпатировать перед публикой в раскованных платьях, коротких мини-юбках и кардиганах на одной застежке, которые обнажают зону декольте. На этот раз знаменитость примерила платье с эффектом насквозь промокшей ткани.

Звезда модельного шоу-бизнеса довольно часто подлежит обсуждению ее внешнего вида на страницах модных глянцев. На Неделе моды в Париже супермодель на голое тело надела облегающий кардиган черного цвета с одной застежкой на груди. Соблазнительный образ Белла дополнила джинсами-трубами из разных кусков черного денима.

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На Каннском кинофестивале манекенщица появилась в эпатажном наряде. Глубокое декольте полностью обнажило грудь супермодели, которую она удачно прикрыла массивным золотым колье в виде бронхов.

Теперь Белла примерила белое полупрозрачное платье бренда Di Petsa, соединив изделие с кроссовками Yeezy. Платье выглядит на модели так, будто она только что вышла из моря, и решила сделать фото в платье, которое не успело высохнуть.



Удивительное платье Беллы Хадид / Фото из инстаграма



Удивительное платье Беллы Хадид / Фото из инстаграма



Удивительное платье Беллы Хадид / Фото из инстаграма

Бренд греческого дизайнера Димитры Петсы известен тем, что создает образы из "мокрого" шелка. В таком наряде ранее появлялись Меган Фокс, Джиджи Хадид и Ким Кардашян. Бренд драпирует, сшивает и комбинирует прозрачную и белую ткань таким образом, чтобы одежда казалась пропитанной водой.

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Концепция Di Petsa построена на феномене "женской мокроты": слезы, грудное молоко, менструация, пот и другие женские выделения, табуированные в обществе.

"Если вы плачете на публике – вы должны прятать свои слезы. Если вы потеете – вы должны скрывать это. Кормление грудью даже было запрещено во многих местах", – рассказывает дизайнер в одном из своих интервью.

Как истинная феминистка, она заботится о том, чтобы состав моделей на ее показах и съемках был максимально разнообразным, поэтому там находится место женщинам разного возраста и размера одежды. Димитра Петса называет себя не дизайнером, а "интердисциплинарным художником, который действует с помощью моды, перформанса и кино".