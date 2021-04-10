Молодая мама Джиджи Хадид отправилась на прогулку по Нью-Йорку со своей дочкой и сестрой Беллой. Сестры гуляли по городу, а затем отправились на показ Michael Kors.

Стритстайл-фотографы часто фотографируют Джиджи во время прогулок. Свою дочь популярная модель до сих пор никому не показывает, однако регулярно появляется перед вспышками фотокамер с детской коляской.

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Образы сестер Хадид

Модели привлекли внимание фотографов своими образами. 25-летняя манекенщица Джиджи Хадид появилась перед камерами в летнем образе. Она надела эластичные короткие лосины бежевого цвета и черную майку. Сверху она накинула худи, а образ дополнила белыми кроссовками на массивной подошве.

Молодая мама завязала волосы в гульку черной резинкой, надела золотистую цепочку на шею и завершила спортивный аутфит солнцезащитными очками.

Белла выбрала на прогулку многослойный образ. Модель надела белую футболку, голубую рубашку и кожаную коричневую жилетку и белые кроссовки Adidas.

Дополнила манекенщица стильный аутфит черными джинсами, золотистыми сережками и черной сумкой багетом. Знаменитость распустила волосы, надела солнцезащитные очки и черную маску.



Белла и Джиджи Хадид отправились на прогулку​ / Getty Images



Белла и Джиджи Хадид отправились на прогулку​ / Getty Images