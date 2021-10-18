Рози продолжает диктовать тренды своей 13-миллионной аудитории. За всю свою карьеру британка стала иконой стиля и одним из самых популярных модных инфлюенсеров.

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Красавица умело сочетает между собой не только цвета, но и материалы. Супермодель показывает, как стильно дополнить вязаные и кожаные вещи легким сатином. Ее умение создавать роскошные образы собрало вокруг нее миллионы поклонников со всего мира.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Супермодель примерила объемный трикотажный серый свитер с высоким горлом от бренда BAZILIKA. Модель стилизовала изделие с молочной сатиновой юбкой и дополнила аутфит серыми сапогами на каблуке, которые создала в коллаборации с итальянским брендом Gia Borghini.

Рози использовала модный hair-тренд и оставила свои волосы в горловине свитера. На лице знаменитость сделала естественный макияж и довершила стильный аутфит бежево-молочной сумкой с овчиной.



Рози Хантингтон-Уайтли показывает уютный осенний образ / Фото из инстаграма модели



Рози Хантингтон-Уайтли показывает уютный осенний образ / Фото из инстаграма модели