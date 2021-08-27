Джастин и Хейли уже давно зарекомендовали себя, как одну из самых модных пар Голливуда. Стилисты Джастина – Карла Уэлч и Хейли – Мейв Рейли каждый раз придумывают для пары интересные аутфиты, в которых супруги красуются перед фотокамерами.

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Во время последней прогулки влюбленные продемонстрировали безупречные стильные образы, которые влюбленные пары могут легко продемонстрировать на себе.

Образ Хейли и Джастина Бибера

Хейли Бибер прогулялась по Лос-Анджелесу в сером топе, блейзере с гиперболизированной линией плеча от Magda Butrym и серых брюках классического кроя Brandy Melville. Образ знаменитости дополнили оранжево-красные кроссовки от New Balance.

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Инфлюенсер любит сумки от бренда BY FAR, поэтому подобрала к монохромному образу сумку черного цвета за 16 500 гривен. Аутфит знаменитости довершили короткие серебренные цепочки и серьги-кольца. Не обошлась супермодель без своих любимых черных солнцезащитных очков.

Певец Джастин Бибер надел черную базовую футболку, а на низ – классические черные брюки. Сверху он надел минималистичную черную рубашку, разбавив black total look голубыми кедами Converse. Мужчина манекенщицы любит украшения, поэтому дополнил свой образ массивной серебряной цепочкой и интересным изделием с цветными мишками.



Модный образ Джастина и Хейли Бибер / Фото Elle



Модный образ Джастина и Хейли Бибер / Фото Elle