Американская певица Селена Гомес снялась для обложки Vogue. 28-летняя знаменитость позировала для глянца в очаровательном наряде, представив своим поклонникам безупречные кадры с фотосессии.

Американская поп-исполнительница Селена Гомес появилась в апрельском номере на обложке именитого издания Vogue.

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За съемку в этом глянце отвечала фотограф нигерийско-ямайского происхождения Надин Ижевере. Стилизовала невероятный наряд певицы Габриэлла Карефа-Джонсон, которая подбирала наряды для первой съемки Джиджи Хадид после рождения ребенка.

Для обложки глянца Селена Гомес предстала в платье Saint Laurent, которое создал креативный директор Энтони Вакарелло. Весной в тренде цветочный принт, поэтому стилисты подобрали ей платье с цветочным принтом, обрамленном черным велюровым бантом и пухом. Довершали образ серьги Cartier.

Визажисты нанесли на веки светло-коричневые тени, а глаза сделали выразительнее благодаря черным стрелкам. Губы певице накрасили нюдовой помадой.



Селена Гомес снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма

Для фотосессии Селена Гомес позировала в роскошных образах. Знаменитость надела длинное оранжевое платье Gucci в белые цветы с фактурными рукавами-буфами. Девушка позировала у вечернего стола с приборами и кувшином с цветами в руках. В интервью Селена отметила, что умеет хорошо готовить курицу.



Селена Гомес снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма

Также певица примерила кремовую блузку, бра и юбку в ромб от Alberta Ferretti. Для следующего образа Селена надела мини-платье от Valentino и оранжевые туфли.



Селена Гомес снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма



Селена Гомес снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма

Гомес также появилась в роскошной локации позируя на фоне зеленых деревьев и кустов с видом на габаритный бассейн. Певица позировала перед камерой в вязаном салатовом платье Salvatore Ferragamo, которое довершила ремнем Etro.



Селена Гомес снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма



Селена Гомес снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма