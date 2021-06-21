Селена Гомес снялась для двух обложек Vogue в эффектных образах: роскошные кадры

Популярная американская певица Селена Гомес снялась сразу для двух обложек Vogue, австралийского и сингапурского. Для двух глянцев знаменитость позировала перед фотографами Дэвидом Джеймсом Кларком и Джеком Бастером.

28-летняя исполнительница, которая недавно стала блондинкой, примерила наряды от мировых брендов. Селена предстала перед камерами фотографов в куртке Balenciaga, рубашке Chanel, асимметричном платье Issey Miyake и в платье с перьями от Saint Laurent.

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Для австралийской обложки глянца знаменитость позировала в золотистой рубашке с бахромой и фактурной юбке от Burberry. Ее образ довершали крупные серьги золотого цвета и насыщенный макияж.

Визажисты нарисовали глаза персиковыми тенями, подчеркнув взгляд черными стрелками, а губы накрасили нюдовой помадой. Стилисты собрали волосы Селены в пучок, выпустив пару прядей спереди.

Для сингапурской обложки глянца Селена Гомес примерила футуристический наряд серебряного цвета. Она надела пальто от японского бренда Noir Kei Ninomiya. Ее образ дополняли серебристые ботинки. Фотосессии со съемок появились на личных страницах модных глянцев.

Селена Гомес для Vogue Australia

Селена Гомес для Vogue Singapore