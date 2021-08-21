Знаменитость стала звездой сентябрьского номера и захватила сеть яркой фотосессией. Селена Гомес примерила модные образы, среди которых – платье в горошек, розовую юбку, леопардовый жакет и хит осени – комбинезон в ромбик.

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Стилистом съемки выступила фэшн-директор Elle Алекс Уайт. Именно она подобрала для Селены необычные аутфиты и создала интересный образ.

Красавица предстала перед камерами в массивных локонах и макияже в духе старого Голливуда. Визажисты подчеркнули взгляд темными тенями, а губы нарисовали яркой красной помадой.

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На обложке глянца Селена Гомес сидела на краешке кровати в черной футболке с черно-белым лицом, розовой жаккардовой юбке от Chanel, колготках в сеточку и черных туфлях с бантиками от Giuseppe Zanotti. Образ блондинки дополнил черный чокер и перстни от Cartier.



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle

Также для фотосессии, автором которой стал дуэт Инез ван Ламсверде и Винуд Матадин, Селена примерила наряды от Gucci, Louis Vuitton, Brandon Maxwell, Miu Miu и Christian Louboutin.

На инстаграм певицы подписано 253 миллиона пользователей, поэтому огромное количество поклонников выразили свое восхищение от новой съемки.

"Ты такая красивая";

"Королева Селена";

"Ты выглядишь просто потрясающе";

"Ты прекрасна и идеальна";

"Эти фото должны быть в музее. Не могу налюбоваться тобой".



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle



Селена Гомес снялась для глянца / Фото из инстаграма Elle