Даутцен Крус – одна из самых сексуальных блондинок в мире. Бывший "ангел" Victoria's Secret выглядит настолько великолепно, что множество фанатов глядя на ее безупречное тело, готовы заниматься над собой тщательнее и активнее.

В каждой новой публикации в Инстаграме Даутцен Крус в очередной раз доказывает поклонникам, что с каждым годом она становится лишь прекраснее и моложе, пишет 24 канал.

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Она может похвастаться обнаженным "подсушенным" прессом с шестью кубиками, у нее подтянуты руки, а ягодицы модели достойны восхищения. Чтобы поддерживать тело в такой превосходной форме, Даутцен правильно питается, ведет активный образ жизни и ухаживает за собой.

Каждый день нидерландская модель занимается спортом. В ее распорядке дня – обычная утренняя зарядка с большим количеством прыжков, бурпи, приседания, пилатес или йога. В своих интервью Даутцен призывает девушек быть активными по жизни.

К примеру, всегда ходить по лестнице пешком, кататься на велосипеде, больше гулять и проводить время на открытом воздухе. Соблюдая эти простые правила, вы всегда будете в прекрасной форме и отличном настроении.

Fashion 24 в день рождения супермодели вспоминает лучшие ее фотосессии, которые мотивируют работать над собой, чтобы достичь таких результатов и иметь безупречное тело.

Соблазнительные фото Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус



Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус

Обольстительные фото супермодели Даутцен Крус