Леди Гага сыграла в фильме Патрицию Реджани, которая заказала убийство своего экс-мужчины – внука основателя Gucci Маурицио Гуччи, отныне часто примеряет наряды от Модного итальянского дома. Это не только своеобразная реклама марки, но и дань фильма, в котором знаменитость примеряла немало роскошных элементов гардероба от бренда люксового одежды.

Смотрите также Как носить шарф этой осенью: 4 интересных примера, которые вы можете повторить

Если во время первого выхода она надела фирменное платье от Gucci, а впоследствии и кейп с монограммой, то для своего нового выхода звезда выбрала платье из новой коллекции от бренда Et Ochs. После главной премьеры фильма в Лондоне состоялся еще один показ, ради которого Леди Гага надела сексуальное платье с многочисленными вырезами.

Стилисты подобрали для знаменитой певицы и актрисы платье-комбинацию на тонких бретельках, которое не только оголяет зону декольте, но и часть тела и ноги, которые открывает глубокий разрез посередине. Звезда фильма дополнила свой аутфит любимой обувью на массивной платформе. На этот раз она выбрала золотистые босоножки.

Визажисты сделали для Леди Гаги безупречный макияж в тон платья. Ее взгляд усовершенствовали темные золотистые тени и насыщенная губная помада коричневого цвета. Стилисты также эффектно уложили волосы в волны. Завершающим штрихом стали золотые серьги, перстни и браслеты.



Фантастический выход Леди Гаги / Фото из Getty Images