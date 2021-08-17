Секреты стиля Хейли Бибер: вдохновляемся лучшими образами супермодели

Хейли Бибер всегда серьезно относилась к моде, тщательно подбирая свои аутфиты для светских выходов. Сейчас супермодель и жена певца Джастина Бибера считается одним из главных fashion-трендсеттеров.

Стиль Хейли Бибер пользуется популярностью у всех модниц мира. Она не только любимица мировых дизайнеров, но и икона стиля для молодых девушек, подражающих знаменитой моднице.

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Блондинка не знает границ в стиле. Она спокойно может одеть сегодня базовый штанний костюм с кроссовками, завтра примерить серебристые брюки с сапогами на каблуке, а на прием к президенту Франции прийти в платье с оголенным животом и открытыми плечами.

Хейли Бибер сотрудничает со стилисткой Мэйв Рейли с 2013 года. Каждое появление блондинки до сих пор не обходят вниманием модные издания, а фото ее образов распространяются по всей сети. Чтобы понять, чем увлекает it-girl весь мир – читайте о ее главных составляющих гардероба.

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Эстетика 90-х

В образах Хейли Бибер часто распознается эстетика 90-х годов: простой крой, минимализм и изящные аксессуары. Модель часто сочетает бейсболки с жакетами, заправляет джинсы в обувь и носит брюки с массивными «папиными» кроссовками.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD

Игра на контрастах

Основной стилистический прием Хейли Бибер – сочетать несочетаемое. Она любит миксовать женственность с гранжем, классику со спортом, кричащие элементы гардероба разбавлять спокойной базовой одеждой, а зимние пуховики носить с каблуками.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD

Оверсайз и мини

Хейли Бибер часто подчеркивает свою хрупкую фигуру одеждой оверсайз. Кроме этого, она любит сочетать мешковатые вещи с длиной мини. Модель надевает удлиненный свитшот вместо платья, жакет с мужского плеча комбинирует с короткими шортами, а оверсайз-пальто с коротким платьем.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD

Спорт в повседневности

С 2018 года Хейли Бибер сотрудничает с брендом спортивной одежды Adidas, но это не могло не отразиться на ее стиле. На своем примере манекенщица показывает, как носить худи, топы, лосины и при этом не выглядеть просто. Велосипедки модель сочетает с белой рубашкой, джокеры носит с длинным пальто, а жакеты надевает поверх худи.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD

Гламур нулевых

Нулевые сейчас активно возвращаются, поэтому модницы могут черпать вдохновение из образов Хейли. Сумка-багет, брюки с накладными карманами и короткие топы органично вписались в ее гардероб.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD

Мужские вещи

Модель уверенно демонстрирует на улицах Лос-Анджелеса, что стильно выглядеть можно даже в мужских вещах. Маскулинные рубашки, деним, футболки и мешковатые спортивные костюмы – составляют значительную часть ее гардероба.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD

Аксессуары

В украшениях Хейли Бибер никогда себя не ограничивает. Она часто довершает свои образы серьгами-кольцами и золотистыми цепочками на шее. Кроме этого, почти каждый ее выход не обходится без черных солнцезащитных очков и сумки среднего размера.



Правила стиля Хейли Бибер / FWD