Секрет раскрыт: почему британская королева Елизавета II всегда носит шляпы

Яркие наряды уже традиционно стали символом британской королевы Елизаветы II. Она неоднократно попадала в объективы папарацци в красочных образах.

Особое место в гардеробе Ее Величества отведено шляпам. Яркие и интересные формы этого головного убора добавляют изюминки королевским нарядам.

Интересно знать Китти Спенсер на королевской свадьбе примерила 5 роскошных кутюрных платьев: фото образов

Почему Елизавета II носит шляпки

Шляпа – это главная деталь в гардеробе королевы Елизаветы II. Она имеет куда более важное значение, чем другие аксессуары.

Над созданием оригинальных и ярких образов британской королевы работают дизайнер Стюарт Парвин и личная портниха Анджела Келли, а также модистка – Рейчел Тревор Морган. В 2018 году женщина поделилась процессом проектирования шляп с австралийским изданием.

Когда я разрабатываю шляпы для королевы, то постоянно держу связь с ее портнихой, рассматриваю ткани и то, что она собирается носить, а затем проектирую шляпу к этому образу,

– рассказывает Рейчел.

Британский историк Роберт Лейси в своей книге "HRH: So Many Thoughts on Royal Style", о секретах королевского стиля объясняет этот феномен так: "Далеко не все современные женщины носят шляпу как часть своей рабочей формы, за исключением военнослужащих. И шляпа королевы – это как раз напоминание о том, что она связана контрактом с военной службой ".

Еще одна довольно логичная причина ношения оригинальных головных уборов – желание нравиться публике. Люди хотят обращать внимание на яркие наряды и аксессуары королевы Елизаветы II во время официальных мероприятий.

Королева осознает, что она должна оставаться видной для как можно большего количества людей, когда находится вне дома, поэтому выбирает в основном яркие цвета, которые будут заметными,

– рассказывает Элизабет Холмс.

Кроме этого, Елизавета II придерживается королевских протоколов и учитывает немало нюансов во время официальных выходов. В частности, Ее Величество не может предсказать ветреной погоды, а потому шляпка – замечательный аксессуар, который всегда спасает королеву от курьезных фото на публике. Таким образом кадры с Елизаветой ІІ всегда по-королевски роскошные.