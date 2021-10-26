Архитектор и блогер из Корсики активно диктует тренды многим модницам. На инстаграм-страницу красавицы подписано почти 400 тысяч поклонниц со всего мира, которые вдохновляются ее стильными сетами.

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Жюли Феррери для солнечного города Аяччо выбирает лаконичный, но в то же время чрезвычайно трендовый аутфит. Блогер, как настоящая француженка, создает безупречный наряд из стильных элементов гардероба, которые удачно сочетаются между собой.

Образ Жюли Феррери

Инфлюенсер сделала несколько милых кадров на фоне зеленой горы. Для прогулки по морскому городу француженка надела белую базовую футболку, которую соединила с классическими голубыми джинсами.

Главной изюминкой в образе стала кирпичная дубленка с белой овчиной на воротнике и рукавах. Верхнюю одежду Жюли выбрала от бренда Sandro Paris Officiel. К стильному изделию блогер подобрала сумку из того же материала, из которого сделана дубленка.

Для эффектного дополнения роскошного аутфита инфлюенсер подобрала черные солнцезащитные очки.

"Просто я самый счастливый меховой мишка", – написала Жюли в заметке.



Осенний образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма француженки



Осенний образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма француженки