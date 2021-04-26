"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо одна из первых в социальных сетях засветила свой образ с вечеринки. Знаменитость опубликовала инстаграм-сторис в роскошном комбинезоне Zuhair Murad.

Первые кадры с супермоделью Жасмин Тукс знаменитость опубликовала на своей личной странице в инстаграме, за которой следят свыше 7 миллионов пользователей.

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Образ Сары Сампайо

На светскую вечеринку модель выбрала черный комбинезон с блестками от ливанского модельера Зухаира Мурада. Изделие украшено массивными наплечниками и шелковыми лацканами. Особого внимания заслуживает глубокий вырез в зоне декольте.

29-летняя девушка сделала лаконичную прическу, собрав волосы в пучок и выпустив несколько прядей на лицо. Сара сделала на веках минималистичные черные стрелки, а губы накрасила яркой красной помадой.

Также модель надела платиновое колье и серьги в виде ракушек. Девушка дополнила образ черными лакированными туфлями, впрочем внимание поклонников приковали ее носки.

"Ангел" Victoria's Secret роскошный аутфит разбавила забавной выходкой. Она надела голубые носки с рисунками попкорна. Вероятно, Сара просто решила развеселить поклонников таким "модным" образом.



Сара Сампайо в комбинезоне Zuhair Murad / Фото из инстаграм-сторис



Сара Сампайо в комбинезоне Zuhair Murad / Фото из инстаграм-сторис