Во вторник, 26 января, киевский ЦУМ провел прямой эфир со звездой популярного сериала "Секс в большом городе". Во время онлайн-встречи с баинг-директором ЦУМа Ольгой Чайкой главная фешиониста мира рассказала о развитии собственного бренда, процессе создания каждой коллекции и ближайших планах на будущее.

Источник: 24 канал

В разговоре Сара рассказала, что решила сделать ставку продвижения бренда именно через инстаграм. Знаменитая актриса показывает поклонникам, как происходит процесс создания обуви, выбора тканей и деталей.

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Все помнят Паркер из культового сериала, как яростную модницу, однако отвечая на вопросы поклонников о трех любимых дизайнерах, актриса отметила, что у нее нет любимчиков. Папарацци часто замечают Сару у ее бутика, а в разговоре она отметила, что ей больше нравится проводить время в своем магазине.

Сара Джессика Паркер в 2014 году запустила собственную линию одежды. Теперь главная актриса культового сериала "Секс в большом городе" является дизайнером собственного бренда обуви SJP by Sarah Jessica Parker.

Коллекция обуви изготавливается вручную лучшими итальянскими портными. В дизайне своей обуви Паркер делает ставку на сочетание женской формы и ярких оттенков. Сара Джессика Паркер украшает туфли атласом насыщенных цветов и заметными брошами.

В киевском ЦУМе представлены некоторые модели стильных туфель, среди них – атласные туфли Manolo Blahnik, в которых экранная Кэрри Брэдшоу вышла замуж. Для собственного бренда Паркер превратила эти туфли в десятки вариантов-копий и продает их в три раза дешевле оригинала.



Обувь Сары Джессики Паркер стоит более 10 тысяч гривен / ЦУМ

На встречу с баинг-директором ЦУМа Сара Джессика Паркер появилась в маренговом пуловере с длинной серебристой цепочкой и светлыми брюками. Свой образ она довершила черной защитной маской с блестками, а длинные волосы завязала в косичку.

На лице актриса сделала привычный для себя мейк. Последние несколько лет актриса делает только насыщенный макияж smoky eyes.