Американская актриса, звезда ленты "Секс и город" Сара Джессика Паркер встретится с украинскими поклонниками. Грандиозная встреча состоится в онлайн-формате, однако обещает быть незабываемой. Все детали относительно этого фантастического события – читайте дальше.

Если вы мечтали провести вечер за разговором с Сарой Джессикой Паркер, то уже через считанные дни эта мечта может стать реальностью. На официальной странице столичного ЦУМ в инстаграме опубликовали сообщение, где рассказали об онлайн-встрече с голливудской звездой, а теперь еще и известным дизайнером.

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Онлайн-встреча с Сарой Джессикой Паркер

Прямой эфир с любимой актрисой из культового сериала "Секс и город" состоится на инстаграм-странице Цума во вторник, 26 января, в 17:00.

Сара Джессика Паркер в настоящее время также является дизайнером собственного бренда обуви SJP by Sarah Jessica Parker. Именно на этой сфере ее деятельности будет акцентировано внимание.

Модераторкой онлайн-встречи станет баинг-директор ЦУМа Ольга Чайка. Во время разговора любимица миллионов зрителей расскажет о своих планах по развитию бренда, процессе создания каждой коллекции, а также поделится историей о любимой паре обуви.

К долгожданной трансляции сможет присоединиться любой желающий. Также каждый желающий может оставить вопрос для Сары Джессики в комментариях под публикацией. Самые интересные из них Ольга Чайка озвучит в эфире, который состоится уже через несколько дней.