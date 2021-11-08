Сара Джессика Паркер покорила сеть съемкой для глянца Vogue в стиле Керри Брэдшоу: фото

Американская актриса Сара Джессика Паркер стала главной героиней глянца Vogue. Знаменитость снялась для обложки декабрьского номера в образах в стиле Кэрри Брэдшоу.

В декабре состоится долгожданная премьера культового сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается". Поэтому 56-летняя актриса стала героиней последнего номера в этом году.

Смотрите также 9 лучших образов на ужине LACMA Art + Film Gala: фантастические выходы знаменитостей

На обложке глянца знаменитость предстала в роскошном пудровом платье от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Кутюрное изделие расшито крупными бутонами цветов. Стилисты завязали Саре лаконичный пучок на волосах и завершили образ браслетом. Актриса позировала в студии в профиль. Титульный кадр сопровождает название "История продолжается... SJP (Сара Джессика Паркер) возвращается".



Сара Джессика Паркер снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма

Фотографом стал Даниель Джексон, а за стиль актрисы отвечала Табита Симмонс. Для глянцевого журнала актриса примерила наряды от знаменитых брендов. Она позировала в платье от Fendi Couture, украшениях Dior, платье от Alexander McQueen, надела пальто Chanel, шляпу Valentino и обувь от собственного бренда SJP by Sarah Jessica Parker.



Сара Джессика Паркер снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма

В разговоре с журналистами Сара Джессика Паркер рассказала, что во время съемок столкнулась с критикой в ​​сети. Пользователи начали сильно обсуждать, насколько сильно состарились главные героини сериала, и сравнивать с тем, какими они были более 20 лет назад. Актриса выступает против эйджизма и отмечает, что мужчин не пугает ее нынешний внешний вид, главными критиками выступают женщины.

"В сети каждому есть что сказать по поводу моих морщин или седины. Такое ощущение, что люди не хотят, чтобы мы были в гармонии с собой независимо от того, естественным путем мы выбираем стареть или нет. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим сделать? Перестать стареть? Или, может, исчезнуть?", – отметила актриса.



Сара Джессика Паркер снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма



Сара Джессика Паркер снялась для глянца Vogue / Фото из инстаграма