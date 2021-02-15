Сапоги на низком каблуке – отличный вариант для тех, кто устал от кроссовок, но ходить весь день на высоком каблуке не решится. Тенденция на такую обувь появилась еще осенью, и весной лишь наберет новые обороты.

Модели сапог до колен лучше всего смотрятся из замши или экокожи. Этот классический вариант обуви будет сочетаться со всем в вашем гардеробе.

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Большинство моделей представлены в пастельных цветах: бежевом, коричневом, кремовом, белом и черном. Высокие сапоги чрезвычайно универсальны, ведь прекрасно будут смотреться в паре с юбками макси или миди длины.

Также в паре с такими сапогами идеально смотрятся платья, а модные инфлюэнсеры учат заправлять джинсы или брюки в голенища сапог. Такой трюк выглядит очень стильно.

Если у вас есть короткая модель сапог, то их стилисты советуют носить с прямыми джинсами и брюками. Надевая такие сапоги, убедитесь в том, что нижний шов брюк соприкасается с верхней частью сапог, чтобы избежать неудобного разрыва.