В 2021 году с началом теплых дней всех модниц захватит новый тренд – пышные рукава. В новом сезоне объемных рукавов будет много, поэтому уже теперь стоит обращать внимание на блузы и рубашки в викторианском стиле.

Источник: Who What Wear

Весенне-летние коллекции известных домов моды доказали в своих коллекциях, что романтические пышные рукава снова возвращаются в моду.

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Рукава-буфы, жиго и фонарики украсят ваши повседневные и праздничные образы. Тенденция на использование объемных рукавов – один из тех трендов, которые не являются долговечными. Эта тенденция то внезапно появляется, то внезапно исчезает из модных радаров.

Тренд впервые вернулся в моду в 2018 году, когда на подиумах бушевали отсылки к 80-м годам. Тогда все фешионисты надевали модные блузы и платья в романтическом стиле с пышными рукавами. Уже в 2021 году объемные рукава вернули свою популярность.

Тенденция надутых рукавов – это именно то, что нам нужно в гардеробе в новом сезоне. Немного романтизма в стиле позволит нам весной чувствовать себя легко и элегантно.

Пышные рукава – тренд 2021 года