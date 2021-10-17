Самый модный тренч осени – двухцветный: стильный образ показывает Соня Лисон

Модная блогерша Соня Лисон любит примерять на себя модные новинки. Инфлюенсер из Берлина звезда стритстайла, поэтому отправившись в Рим прихватила с собой стильную верхнюю одежду – двухцветный тренч.

Блогерша нередко диктует тренды поклонницам со всего мира. Теперь подиумные вещи испытывают настоящий успех лишь при условии, если их наденут на себя звезды инстаграма.

Читайте также Леся Никитюк ошеломила эффектным образом в кожаном костюме: стильные кадры

Уже давно классикой считается кремовый тренч в стиле Burberry. Для разнообразия стилисты советуют делать ставку на модель черного цвета, а если в образ хочется добавить трендовости, тогда следует выбирать кожаный тренч.

Немка Соня Лисон обожает удобную и комфортную одежду, поэтому всегда выбирает только то, в чем будет чувствовать себя уверенно. Несмотря на постоянную моду на тренчи, блогерша сделала исключение и надела двухцветный тренчкот, у которого есть все шансы завоевать любовь модниц.

20-градусная солнечная погода в Риме позволяет выгулять не только тонкий демисезонный тренч, но и совместить его с короткими шортами.

Образ Сони Лисон

Звезда стритстайла надела для прогулки по "вечернему городу" черную базовую водолазку, которую дополнили короткие белые шорты. Кежуальний образ Соня создала с помощью черных классических лоферов от Prada и высоких белых носков.

Главной изюминкой наряда стал двухцветный тренч, состоящий из двух базовых цветов – песочного и черного.

Аутфит инфлюенсер дополнила черной минималистичной сумкой от Balenciaga, золотыми часами и солнцезащитными очками с белой оправой от бренда Versace.



Осенний образ Сони Лисон / Фото с инстаграма инфлюенсера



Осенний образ Сони Лисон / Фото с инстаграма инфлюенсера