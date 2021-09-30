В этом сезоне помимо стандартных бежевых тренчкотов, девушки демонстрируют на себе кожаные модели разных цветов, а также изделия в стиле пэчворк. Также инфлюенсеры выбирают винтажные варианты, которые удачно сочетают с современными элементами гардероба.

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Главный элемент актуального дождевого плаща это свободный и расслабленный фасон, а также длина миди. Сейчас streetstyle-звезды выгуливают тренчи, которые на размер больше, от того, который они обычно носят. Во-первых, такая вещь выглядит стильно и модно, а кроме этого, под тренч можно надеть свитер грубой вязки.

Модницам, которые хотят сделать практическую покупку и приобрести тренч, который будет актуальным много лет, стоит сделать ставку на изделие классической модели, которая никогда не выйдет из моды.

Ежегодно в период межсезонья дизайнеры предлагают модницам дождевые плащи с небольшими коррективами в дизайне и фасонах. Впрочем, самым универсальным тренчем справедливо можно назвать свободную модель песочного цвета.

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Если у вас уже есть классический тренч, то обратите свое внимание на черный плащ, кожаный, или модель в стиле пэчворк. Инфлюенсеры из разных уголков мира сочетают их с голубыми джинсами, кожаными шортами и платьями. Довершают их аутфиты балетки, кроссовки и ботинки.



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма

Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма



Стильные тренчи инфлюенсеров / Фото с инстаграма