Самые стильные льняные платья весна – лето 2021: обзор трендовых изделий

В своих летних коллекциях бренды в первую очередь отдают предпочтение льну. Дизайнеры из года в год используют легкий экологичный материал, в котором тело легко дышит. Сезон весна – лето не стал исключением. Многие бренды представили платья, топы, жакеты, шорты, брюки и юбки из льна.

Лен не нагревается в теплую погоду, не выцветает и обладает высокой износостойкостью. Любая льняная вещь в вашем гардеробе будет служить вам уверенно несколько лет.

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Одним из главных адептов устойчивой моды является Габриэла Херст. Дизайнер использует в своих коллекциях только экоматериалы, где одну из главных позиций занимает лен. В новой коллекции она показала платье длины макси.

Поклонником льна можно также назвать французского модельера Симона Порта Жаксюма. Он часто использует лен в своих коллекциях, создавая из него сложные архитектурные платья.



Легкие льняные платья на лето / Vogue

Судя по коллекциям дизайнеров, платья необязательно должны быть простыми, они могут представлять собой настоящее произведение искусства. Fendi показали в своей коллекции платье с напечатанным изображением оконных рам в песочной цветовой гамме, J'amemme украсили платье трендовыми соблазнительными вырезами на талии, а Jonathan Simkhai предложили белоснежный вариант с многочисленными драпировками.



Легкие льняные платья на лето / Vogue



Легкие льняные платья на лето / Vogue



Легкие льняные платья на лето / Vogue

Часто льняные изделия имеют естественную цветовую гамму – оттенки песка, земли и травы, впрочем этим летом нет никаких ограничений. Бренды прибегают к экспериментам, находя новые способы обработки тканей, с помощью которых появляются яркие оттенки: оранжевый, зеленый, розовый, синий и желтый.

Christian Dior предлагает надевать платье, украшенное полосатым узором во всех цветах радуги, Sleeper показали свое фирменное льняное платье в лаймовом оттенке, Atelier Handmade добавили в свою палитру красный, а Rejina Pyo сделали ставку на нежный образ с открытыми плечами и рукавами оттенка лазурной воды.



Легкие льняные платья на лето / Vogue



Легкие льняные платья на лето / Vogue



Легкие льняные платья на лето / Vogue



Легкие льняные платья на лето / Vogue