Среди самых актуальных изделий оказались широкие джинсы, модели прямого кроя, джинсы с низкой посадкой, модели со стрелками, рваными коленями и другие, не менее стильные пары, которые удачно сочетаются с модными свитерами, блузами, кроссовками, сапогами, тренчами и пальто.

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Широкие джинсы

The Row предлагают белоснежные джинсы собирать на талии черным ремнем и носить с молочным джемпером, а на показе Celine в садах дворца Во-ле-Виконт продемонстрировали джинсы в паре с топом, который осенью можно дополнить жаккардовым пиджаком.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Джинсы со стрелками

Самый свежий тренд осени – джинсы со стрелками. Они могут быть как с наглаженными стрелками, так и со строчкой спереди. Бренд Zimmermann представили широкие темно-синие изделия, а Isabel Marant показал, как сочетать серые модели с молочным кардиганом.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue

Прямые

Прямые джинсы – вневременная модель, которая уникальна на каждый сезон. Такие джинсы легко сочетаются с кроссовками, мюлями, босоножками или сапогами. Celine советуют отправляться на прогулку в теплые осенние дни в жакете, голубых джинсах и сапогах казаках. Alexandre Vauthier предлагает джинсы заправлять в сапоги.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue

Варенки

"Вареный" деним покинул моду несколько сезонов назад, впрочем, в новом сезоне снова вернутся в тренды. Розовый цвет, который был популярный в весенне-летнем сезоне, можете смело одевать осенью в виде рубашек, блузок и свитеров сочетая с варенками в розовом оттенке.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue

Джинсы на низкой посадке

Джинсы с нулевых осенью будут на пике популярности. Дизайнеры возвращают в гардеробы модниц множество вещей, которые носили в 2000-х все знаменитости, среди них – джинсы на низкой посадке.

Осенью выбирайте любимые джинсы эпохи Бритни Спирс и Пэрис Хилтон в светло-голубом цвете.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue

Прорези на коленях

Сильно рваные джинсы в разных местах уже несколько сезонов считаются анти трендом, а вот пара с прорезями на коленях может занять почетное место в гардеробе модниц. Осенью делайте ставку на прямого или широкого кроя.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue

Темно-синий деним

Если в вашем гардеробе уже есть все возможные модели голубых джинсов, то делайте ставку на темно-синий деним. Выбирайте в новом сезоне широкие джинсы, которые удачно будут сочетаться с рубашками и свитерами.



Актуальные джинсы осени / Фото Vogue