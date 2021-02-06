Самые популярные сумочки от прошлого до настоящего: удивительная коллекция
Женская сумочка уже давно перестала быть просто аксессуаром. Свобода и изобретательность дизайнеров привели к тому, что сумки стали настоящими произведениями искусства.
Источник: Мировой музей искусства, дизайна и перформанса "V&A"
Такие сумочки ценят не только за их эстетическую привлекательность. Классические произведения известных на весь мир модных брендов таких, как Hermès, Chanel и Dior, все больше оценивают за их инвестиционный потенциал.
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Экспозиция сумок в Лондоне
На выставке "Сумки: наизнанку", которую сейчас можно увидеть только в интернете, представлены различные модели от прошлого до настоящего. Экспонируются как классические сумки, так и коллекционные аксессуары с ограниченным тиражом.
Кошелек в виде лягушки, изготовленный в 1600-х годах
В XVII веке маленькие сумки, известные как сладкие кошельки, были изысканно изготовлены в необычных формах. Такие аксессуары были замечательными подарками, которыми часто обменивались аристократы.
Кошелек в виде лягушки / Фото V&A
Карманный клатч XVII века, предположительно созданный в Италии
Аксессуар является ярким примером раннего и изысканного мастерства.
Карманный клатч XVII века / Фото V&A
Сумочка Lemiere, примерно 1910 года, Франция
Кошелек приданого, середина XX века, Пакистан
Кошелек приданого / Фото V&A
Сумка и кошелек, Emily Jo Gibbs, 1996 год, Англия
Сумочка "Флористическая корзина", Lulu Guinness, 1996 год
Остроумные и инновационные дизайны XIX века разработали коллекции сумок в форме цветочных корзин, раковин гребешков и ананасов. С тех пор появилась тенденция к неподходящим предметам в сумках.
Сумочка "Флористическая корзина" / Фото V&A
Чемодан" Международная женщина", 2004 год
Longchamp сотрудничал с художницей Трейси Эмин, чтобы создать такой невероятный чемодан.
Чемодан" Международная женщина" / Фото V&A
Классическая сумка Chanel Timeless Classic весна / лето 2015
Модель этой сумки разработал Карл Лагерфельд. Изящно, сдержанно и одновременно изысканно.
Классическая сумка Chanel Timeless Classic / Фото V&A
Клатч с четырьмя кольцами, Birkin, 2020 год
Одновременно вечерняя сумка и предмет искусства. Birkin считается самой желанной сумкой в мире благодаря знаковому дизайну и способу ее создания вручную в ателье. Это действительно высшая степень мастерства.
Клатч с четырьмя кольцами / Фото V&A
Вечерняя сумка с яйцом Faberge, Judith Leiber
Искусство отвечает моде в сложной вечерней сумке с яйцом Faberge, декорированной стразами.
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