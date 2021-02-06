Женская сумочка уже давно перестала быть просто аксессуаром. Свобода и изобретательность дизайнеров привели к тому, что сумки стали настоящими произведениями искусства.

Источник: Мировой музей искусства, дизайна и перформанса "V&A"

Такие сумочки ценят не только за их эстетическую привлекательность. Классические произведения известных на весь мир модных брендов таких, как Hermès, Chanel и Dior, все больше оценивают за их инвестиционный потенциал.

Читайте также Gucci презентовали капсульную коллекцию ко Дню святого Валентина

Экспозиция сумок в Лондоне

На выставке "Сумки: наизнанку", которую сейчас можно увидеть только в интернете, представлены различные модели от прошлого до настоящего. Экспонируются как классические сумки, так и коллекционные аксессуары с ограниченным тиражом.

Кошелек в виде лягушки, изготовленный в 1600-х годах

В XVII веке маленькие сумки, известные как сладкие кошельки, были изысканно изготовлены в необычных формах. Такие аксессуары были замечательными подарками, которыми часто обменивались аристократы.



Кошелек в виде лягушки / Фото V&A

Карманный клатч XVII века, предположительно созданный в Италии

Аксессуар является ярким примером раннего и изысканного мастерства.



Карманный клатч XVII века / Фото V&A

Сумочка Lemiere, примерно 1910 года, Франция



Сумочка Lemiere / Фото V&A

Кошелек приданого, середина XX века, Пакистан

Кошелек приданого / Фото V&A

Сумка и кошелек, Emily Jo Gibbs, 1996 год, Англия



Сумка и кошелек / Фото V&A

Сумочка "Флористическая корзина", Lulu Guinness, 1996 год

Остроумные и инновационные дизайны XIX века разработали коллекции сумок в форме цветочных корзин, раковин гребешков и ананасов. С тех пор появилась тенденция к неподходящим предметам в сумках.



Сумочка "Флористическая корзина" / Фото V&A

Чемодан" Международная женщина", 2004 год

Longchamp сотрудничал с художницей Трейси Эмин, чтобы создать такой невероятный чемодан.



Чемодан" Международная женщина" / Фото V&A

Классическая сумка Chanel Timeless Classic весна / лето 2015

Модель этой сумки разработал Карл Лагерфельд. Изящно, сдержанно и одновременно изысканно.



Классическая сумка Chanel Timeless Classic / Фото V&A

Клатч с четырьмя кольцами, Birkin, 2020 год

Одновременно вечерняя сумка и предмет искусства. Birkin считается самой желанной сумкой в мире благодаря знаковому дизайну и способу ее создания вручную в ателье. Это действительно высшая степень мастерства.



Клатч с четырьмя кольцами / Фото V&A

Вечерняя сумка с яйцом Faberge, Judith Leiber

Искусство отвечает моде в сложной вечерней сумке с яйцом Faberge, декорированной стразами.



Вечерняя сумка с яйцом Faberge / Фото V&A