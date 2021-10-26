Дизайнеры предлагают в этом сезоне обращать внимание на жокейские сапоги, подчеркивающие стройные ноги ботфорты-чулки, меховые унты, которые недавно примерила на себе светская львица Кайли Дженнер, эффектные сапоги-трубы и варианты на высокой платформе, навеянные коллекцией Versace.

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Жокейские сапоги

Конная эстетика не покидает тренды из сезона в сезон. Такая обувь считается идеальной базой, которая сочетается с тренчами, пальто и куртками. Традиционные сапоги в своей коллекции представил бренд Celine, а модернизированный вариант мы увидели в Valentino. Массивные сапоги до колена с фирменной лепкой активно носят Леони Ханне, Эльза Хоск, Эмили Синдлев и многие другие инфлюенсеры.



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue

Сапоги-чулки

В этом сезоне в моду вошли сапоги-чулки, которые плотно прилегают к ногам. Такие сапоги на плоском ходу не только подчеркивают стройные ноги, но и согревают в холодное время. Такие изделия идеально подходят для сочетания с шортами, юбками и платьями. Среди самых популярных цветов – черные и коричневые, которые можно сочетать с любой верхней одеждой.



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue

Унты

В начале осени безупречные меховые унты в коровий принт показала на себе молодая миллионерша Кайли Дженнер. Она соединила образ с меховой панамой, создав безупречный аутфит. Пока что модницы мало практикуют на себе эту обувь, впрочем, с наступлением зимы есть вероятность того, что именно такие необычные сапоги примеряют мировые фешионисты.



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue

Slouchy

Дизайнеры продемонстрировали в своих коллекциях широкие сапоги с напуском и гармошкой, которые прекрасно выглядят с тренчами, мини-юбками, лосинами и шерстяными платьями.



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue

Сапоги-трубы

Сапоги-трубы на каблуке – вневременный элемент осеннего гардероба. Средний объем голенища позволяет как заправить в них брюки или джинсы, так и носить в паре с платьями и юбками. Такие сапоги прекрасно сочетаются с классическими пальто.



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue

Платформа

Обувь на платформе вернулась снова в моду благодаря бренду Versace. Летом модницы демонстрировали на себе стильные обшитые сатином туфли, а на осенний сезон Донателла Версаче трансформировала свою любовь к платформе в виде модных ботильонов с монограммой бренда.



Трендовая обувь осени 2021 / Фото из Vogue