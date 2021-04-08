"Модный гугл" Tagwalk провел анализ Недель моды осень – зима 2021/22. По полученной статистике, в прошлом месяце самыми популярными и востребованными моделями стали Мириам Санчес и Лоли Баия. Что надо знать о восходящих звездах модельной индустрии – читайте в материале.

Неделя моды уже давно прошла, однако с февраля по март продолжались модные показы от ведущих мировых дизайнеров в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке.

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Дефилировали на показах такие популярные модели, как Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Адут Акеч, Мона Тугаард. Однако больше всего показов в сезоне осень – зима 2021/22 сделали две восходящие модели, о которых вам стоит знать.

Мириам Санчес

Возраст: 25

Страна: Испания

Рост: 178 см

Мириам Санчес начала появляться на показах в 2019 году. Ее пригласили такие ведущие бренды, как Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, Prada и Fendi. "Девушка с татуировкой Hakuna Matata", – так идентифицировали девушку ее коллеги по цеху. После завершения сезона весна – лето 2020 Мириам начала делать все для того, чтобы стать самой востребованной моделью.



Мириам Санчес на показах Isabel Marant, Courrèges, Hermès осень – зима 2021/22

Трудолюбивая модель на минувшей Неделе моды появилась на подиуме 12 раз на показах Louis Vuitton, Hermès, Isabel Marant, Coperni, Courrèges и многих других. Также в ее арсенале – 3 обложки для испанского глянца Vogue.

Сегодня Мириам Санчес входит в рейтинги "Топ-50" и Hot List на Models.com, поэтому остается лишь ждать ее нового свершения.

Лоли Баия

Возраст: 19

Страна: Франция

Рост: 179 см

Лоли начала модельную карьеру позже, чем Мириам – весной 2020 года. В своем первом сезоне осень – зима 2020 года, Баия прошлась по подиуму всего два раза – на шоу Louis Vuitton и Chanel. Однако уже через полгода к этим брендам добавились Max Mara, Versace, Ports 1961 Valentino, Coperni, Acne Studios и Isabel Marant. В этом сезоне Лоли появилась на 14 показах.



Лоли Баия на показах Louis Vuitton, Givenchy, Ports 1961 осень – зима 2021

Инстаграм Лоли заполнен ее показами, однако среди фотографий можно найти ее хобби. Баия любит кататься на лыжах в Кре-Волан.