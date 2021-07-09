Самые популярные босоножки лета 2021: в чем выходят на прогулку инстаграм-модницы

Лето в самом разгаре, поэтому самое время примерить все лучшие легкие аутфиты в паре с модными босоножками. Вдохновиться на стильные образы можно посмотрев фотографии трендсеттеров. Они часто выгуливают свои лучшие аутфиты, публикуя модные выходы в инстаграме.

Среди лучших пар в этом сезоне: модели с тонкими перемычками; босоножки с изящными длинными ремешками, которые можно завязать вокруг косточек; с блестящими деталями; пары, напоминающие рыбацкие сети и модели на массивных каблуках и высокой платформе в стиле 1970-х.

Читайте также Тренд лета – обтягивающий корсет: с чем его носить показывает Эльза Хоск

Лента инстаграма просто забита огромным многообразием сандалий, шлепанцев и босоножек. Чтобы понять, какие модели сейчас на пике популярности, какие из них являются классической базой, а какие, наоборот, – "быстрым" трендом, достаточно посмотреть несколько аккаунтов модниц. И все станет на свои места.

Бренд Bottega Veneta в этом сезоне находится на пике популярности. В начале весны он покорил сердца девушек своими сумками-пирожками и моделями с плетением The Mini Jodie, которую инфлюенсеры не выпускают из рук. Кроме аксессуаров, девушкам полюбились босоножки с сеткой, которые часто носит Леони Ханне. Они представлены в классической цветовой гамме и трендовом зеленом цвете.

Если вы хотите приобрести практическую пару на несколько сезонов, то выбирайте босоножки в молочном или черном цвете. Их вы сможете легко вписать в любой гардероб.

Еще одна обувь, которая пришлось по вкусу трендсеттерам – бренд молодого дизайнера Симона Порта Жакмюса – Jacquemus. Босоножки с расширенной подошвой и тонким ремешком вокруг косточек составляют идеальную пару льняным платьям и костюмам.

Для вечернего выхода девушки делают ставку на бренд Amina Muaddi. Блестящие босоножки с фигурным подбором-рюмочкой отличаются не только эффектным дизайном, но и бесспорным удобством. Обувь этого бренда любит Меган Фокс, Ким Кардашян и Рианна.

Предлагаем посмотреть подборку роскошных образов инфлюенсеров, чтобы вдохновиться на покупку любимой пары босоножек на лето.