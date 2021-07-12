Самые модные шорты лета 2021: стильные примеры трендсеттеров

Лето в самом разгаре, а в такую жару шорты – самая удобная одежда. Они пригодятся и для офисного образа, и для прогулки с друзьями, и на отдыхе на природе. В этом сезоне выбор шорт чрезвычайно широкий, поэтому каждая модница найдет себе что-то по душе.

Даже несмотря на то, что у вас уже есть любимые шорты, еще одна пара никогда не будет лишней. Тенденции на шорты меняются не так часто, как на другие элементы гардероба, поэтому велосипедки, бермуды или джинсовые шорты станут удачной инвестицией на несколько сезонов.

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Костюмные

Идеальный вариант для лета в офисе. Это могут быть бермуды, или более короткие шорты, или прямого кроя.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School

Спортивные

"Хит этого сезона, который можем увидеть на многих фешионистах. Органично вписываются в кежуальные и спортивные образы, которые также эффектно смотрятся с каблуками", – отмечают стилисты.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School

Велосипедки

"Многие уже успели опробовать этот тренд, ведь он очень носибельный. Спортивные модели из полиэстера, полиамида, нейлона остаются актуальными, а трикотажные в рубчик выглядят особенно свежо и круто", – говорится в инстаграм-заметке.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School

Пижамные

В последнее время расслабленность особенно почитается модницами. Котоновые или льняные сеты со свободными рубашками и шортами на резинке – не только комфортные и уютные, но и модные.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School

Джинсовые

Вы можете выбрать джинсовые бермуды, широкие или дерзкие мини – выбор за вами.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School

Мини

"Еще с прошлого года дизайнеры предлагают нам носить экстремально короткие шорты, и некоторым модницам этот тренд пришелся по душе. Мы советуем обратить внимание на модели из костюмной ткани или спортивные варианты, также вы можете выбрать короткие шорты из денима, но они более требовательны в стилизации. Чтобы выглядеть современно, советуем миксовать их с объемными верхами для баланса", – отмечают стилисты.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School

Яркие цвета

Сочные насыщенные цвета идеально подходят для лета, ведь удачно подчеркивают загар. Можно носить в тотал-луках или сочетать с другими яркими оттенками, или приглушить их ахроматическими цветами.



Трендовые шорты лета / Фото из инстаграма Selfish School