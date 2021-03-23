Серьги не только дополняют образ, но и добавляют характер любому стилю. Эти популярные украшения никогда не выходят из моды, меняется лишь их форма, дизайн и цвет. Сегодня украшения стали неотъемлемой частью жизни, поэтому советуем обратить внимание на трендовые модели, которые будут пользоваться в этом сезоне особой популярностью.

Дизайнеры разработали аксессуары в нескольких стилях: роскошном, минималистическом и нейтральном. В этом сезоне в центре внимания оказались серьги усыпанные жемчугом, с логотипами брендов, неправильной формы и каффы.

К теме Стильные украшения этой весны: на что надо обратить внимание

Трендовые материалы основы – золото и серебро, которое всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды. В представленной подборке каждая модница сможет найти серьги по своему вкусу и предпочтениям.

Жемчуг

Этой весной особое внимание уделяйте жемчугу. Модницы уже начали носить минималистичное колье из маленьких жемчужин на шее, но и о серьгах забывать не стоит.

Ирландский дизайнер Симон Роша представила многоярусные серьги-люстры, а бренд Adeam предлагает надевать серьги будто распарованные. Выглядит такая пара сложно сконструированных сережек очень нежно.



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue

Массивные серьги

Шведский бренд Acne Studios показал на своих моделях массивные серьги абстрактной формы, напоминающие скомканную фольгу, а в Schiaparelli появились большие позолоченные серьги-пластины, напоминающие медали в ушах.



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue

Логотипы

Серьги с фирменными логотипами брендов – один из актуальных трендов этой весны. У итальянского бренда Dolce & Gabbana появились золотые серьги, украшенные сверкающими камнями, которые выглядят очень минималистично и эффектно.



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue

Моносережка

В этом сезоне асимметрия в украшениях будет популярной. Одиночная серьга – это не только представитель смелого тренда, но и практическая тенденция. Самые красивые моносережки можно встретить в коллекциях: Fendi, No.21, Alberta Ferretti, Acne Studios и Valentino.

Внучка основателя марки Fendi Сильвия Вентурини-Фенди представила отдельное украшение в форме игрального кубика на тонкой цепочке, а основатель молодого итальянского бренда No.21 Алессандро Дель Аква показал вечерний вариант с кристаллами и жемчугом.



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue

Кафф

Этой весной модно украшать не только мочки, но и всю поверхность уха. Stella McCartney представили золотой кафф с жемчужинами, повторяющий изгиб уха, Vivetta сделали ставку на романтическое украшение с растительной тематикой.



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue



Модные серьги сезона весна – лето 2021 / Vogue