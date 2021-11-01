Кроме классических вариантов и размеров оверсайз, дизайнеры советуют обратить внимание на клетку, кожу, яркий цвет и элегантные изделия макси длины.

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Яркие цвета

Лимонный, красный, зеленый, синий и оранжевый – главные оттенки, украшающие модные подиумы этого сезона. Раф Симонс и Миучча Прада создали для Prada желтое пальто, которое произвело настоящий фурор.

Balmain создали красное двубортное пальто. Смелым модницам не стоит бояться примерить яркий элемент гардероба и разбавлять осенние образы цветными вещами.

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Звериный принт

Дизайнеры долго не презентовали пальто в звериный принт, впрочем, этой осенью они снова возглавляют списки трендов. Бренд Etro выпустил эффектное пальто в леопардовый принт, а Michael Kors представили пальто в зебровый принт. Christian Dior удивил пальто в принт снежного барса.



Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Кожа

Среди актуальных моделей этого сезона встречаются как пальто из гладкой матовой кожи, так и лакированные варианты. Bottega Veneta показали двубортное коричневое пальто, Off-White – лаконичную модель лавандового оттенка, а у Isabel Marant – модель в стиле главных героев "Матрицы".

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Классика

Среди всего разнообразия трендов классика будет всегда оставаться на своих позициях, поэтому дизайнеры сделали ставку на простой крой, минимум деталей и нейтральные оттенки. Valentino создали черное двубортное пальто, а Fendi – вневременную модель в песочном оттенке.

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Длина макси

Дизайнеры в этом году расщедрились на различные фасоны пальто, поэтому любителям длины макси стоит обратить внимание на шерстяные пальто, которые представляли на Неделях моды – от Нью-Йорка до Парижа. Max Mara показали удлиненную версию своего фирменного пальто camel, Sportmax – однобортный строгий вариант, а Наоми Кэмпбелл для Michael Kors прошлась в черном пальто до пят.



Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Стеганые

Мода на стеганные куртки быстро перешла на пальто. Если хотите классику – выбирайте черное стеганное пальто, которое представил бренд Toteme, а вот освежить аутфит поможет бархатное пальто, которое показали Max Mara.

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Клетка Этой осенью все виды клетчатых принтов имеют право на жизнь. Можете смело выбирать клетку "гусиная лапка", орнамент "мадрас", винтажную клетку "виши" или классический шотландский узор "тартан". Stella McCartney продемонстрировали двубортное классическое пальто в ломаную клетку, а Balenciaga показали узор "виши".

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Оверсайз

Если вы любите многослойные образы, то вам нужно выбирать модель свободного кроя. Удачные способы стилизации верхней одежды оверсайз можно увидеть в коллекциях Isabel Marant, Tory Burch и Gucci.

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue

Актуальные модели пальто на осень / Фото из Vogue