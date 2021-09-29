Самые модные осенние цвета, которые должны быть в вашем гардеробе: яркие примеры

Кроме базовых осенних цветов, дизайнеры представили еще 4 ярких оттенка, которые значительно разнообразят гардероб и помогут его освежить.

Новый сезон всегда приносит с собой новые тренды. Какой наряд будет модным осенью, мы уже писали, теперь осталось разобраться с цветами, которые модницы будут чаще всего использовать в своих аутфитах.

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Предлагаем вам найти вдохновение у модных дизайнеров и инфлюенсеров, для того, чтобы разбавить свои монохромные образы, или добавить акцента осеннему образу.

Синий

Трендовый цвет осени имеет немало названий – кобальтовый синий, электро или Yves Klein Blue. Этот цвет очень полюбился инфлюэнсерам, поэтому он имеет все шансы перейти в следующий сезон. Модницы выбирают осенью яркие синие куртки, свитера и кожаные брюки.



Инфлюенсеры выбирают модные цвета осени / Фото из инстаграма

Инфлюенсеры выбирают модные цвета осени / Фото из инстаграма



Инфлюенсеры выбирают модные цвета осени / Фото из инстаграма

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин Dimplex , чтобы быть в тренде.

Сиреневый

Сиреневый считается одним из самых трендовых оттенков осени. Шведская модница Эльза Хоск создавала полностью монохромный образ, а звезда стритстайла Эмили Синдлев довершает белыми сапогами и оранжевой сумкой.



Инфлюенсеры выбирают модные цвета осени / Фото из инстаграма

Фуксия

Вневременной цвет, который никогда не выходил из моды, а лишь менял свои оттенки, в этом сезоне также на пике популярности. Осенью инфлюенсеры выбирают оттенок фуксии и сочетают с розовым цветом, создавая яркий total look.



Инфлюенсеры выбирают модные цвета осени / Фото из инстаграма

Изумрудный

Зеленый цвет, который был на пике популярности весной – снова вернулся. Дизайнеры решили не оставлять без внимания цвет, который в буквальном смысле заряжает энергией и настроением. Выбирайте в новом сезоне изумрудные водолазки, туфли, сумки или кожаные тренчи.



Инфлюенсеры выбирают модные цвета осени / Фото из инстаграма