Самые модные юбки осени: подборка актуальных моделей
Источник:Harper's Bazaar
Юбки становятся все более важной вещью. Если раньше дизайнеры показывали у большинства разные фасоны джинсов и брюк, то сейчас юбки сместили с модного Олимпа расслабленные спортивные брюки, которые были популярны последние несколько лет.
Модная юбка может удачно дополнить и разбавить осенний гардероб. С помощью стильных моделей на сезон осень-зима 2021/22 вы можете составить сдержанные, романтичные и практичные образы, которые придадут аутфиту женственности.
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Дизайнеры представили для модниц юбки разных фасонов, которые подойдут на все случаи жизни. Для холодной поры будут актуальны трикотажные изделия, а для теплых дней можно примерить с полупрозрачными вставками и с глубокими разрезами.
Что касается цветов, то они представлены в приглушенных и спокойных тонах. Модели дефилировали по подиуму в пастельных оттенках.Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин Dimplex, чтобы быть в тренде.
С разрезом
Этой осенью в тренде юбки с глубоким разрезом. Дизайнеры представили юбки в длине миди или даже до щиколотки. Образ дополняйте рубашками, блузами, водолазками, а сверху одевайте оверсайз жакеты или пальто.
Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar
Бахрома
Юбки с бахромой во второй раз пытаются завоевать популярность. Теперь дизайнеры представили юбки с сияющей бахромой со стразами. Такие изделия одевайте для особого повода.
Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar
Кожа
Юбки из экокожи до сих пор держат свою модную позицию. Обращайте внимание на изделия миди прямого силуэта, со складками или мини-варианты с кожаным поясом. Разбавляйте образ яркими рубашками или вязаными свитерами размера оверсайз.
Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar
Трикотаж
Трикотаж незаменим в холодное время. Именно поэтому дизайнеры никогда не отказываются от этого материала. В этом сезоне в моде будут длинные трикотажные юбки с разрезом или без. Сочетать их дизайнеры предлагают с уютными кардиганами, пальто или косухами.
Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar
Полупрозрачные
Тренд на прозрачные вещи завоевал популярность летом, поэтому дизайнеры решили оставить этот материал на осень. Полупрозрачные юбки выглядят очень романтично, а разбавить образ можно плотной рубашкой или твидовым жакетом.
Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar